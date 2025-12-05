به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به دیدار گروهی از بانوان مناطق مختلف کشور با رهبر فرزانه انقلاب اظهار کرد: در این دیدار رهبر انقلاب بسیار زیبا، بدون انفعال و تهاجمی درباره نقش زن در جامعه اسلامی و رد نظریه سرمایه داری، بیانات راهگشا، کاربردی اشاره فرمودند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه انسان در زندگی به دنبال اسوه و الگو است، گفت: رهبر معظم انقلاب حضرت زهرا (س) را به عنوان الگویی بی نظیر و جامع برای زن مسلمان معرفی فرمودند.

وی گفت: حضرت زهرا (س) در همه ابعاد زندگی در عبادت، ایثار، سیاست، جهاد، خانه داری، همسرداری، فرزندپروری و حضور درصحنه‌های تاریخ اسلام به قله کمال رسیده است و الگویی جامع، بی نظیر و بی بدیل زن مسلمان است که می‌تواند به همه زنان مسلمان چگونه زیستن را بیاموزد.

وی با اشاره به نگاه قرآن کریم به زنان و برابری در شأن و کمالات معنوی گفت: خداوند در قرآن کریم هیچ فرقی در رشد و کمالات معنوی و رسیدن به قله کمال بین زن و مرد قائل نشده است.

حجت الاسلام رکنی تصریح کرد: اسلام در همه عرصه و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مناصب حکومتی چه زن و چه مرد قائل به تساوی است.

وی با اشاره فرمایشات رهبری پیرامون حکمت احکام اسلام درباره زنان گفت: احکام مربوط به حجاب، ارتباط و زن و مرد نامحرم، تشویق به ازدواج سپر حفاظتی برای حفظ کرامت و هویت واقعی زن در برابر شهوات است و این احکام دقیقاً بر خلاف فرهنگ سرمایه داری غربی است که با شعار آزادی جنسی، زن را به عنوان یک کالا و ابزار هوسرانی تبدیل کرده‌اند.

وی گفت: از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب زن و مرد هر دو مکمل همدیگر هستند نه اینکه رقیب یا یکسان مطلقاً مساوی باشند.

وی با اشاره به بیان اینکه خانواده و حقوق متقابل از نکات فرمایشات رهبری بود، گفت: خانواده مهمترین نهاد بشری در اسلام است و برای زن و مرد و فرزندان حقوق و وظایف متقابل تعریف و مشخص کرده است.

امام جمعه گناوه نقد ساختاری نظام سرمایه داری به زن را از دیگر نکات فرمایشات رهبری بیان کرد و گفت: در نگاه سرمایه داری زن فاقد استقلال واقعی است و به عنوان یک ابزار برای بهره کشی جنسی به یک کالا تبدیل شده است و لذا امروزه خشونت علیه جامعه زنان زیاد و رو به گسترش است.

وی تجربه موفق جمهوری اسلامی را از دیگر نکات فرمایشات رهبری در این دیدار بیان کرد و افزود: تجربه موفق جمهوری اسلامی ابطالی بر ادعای غرب است.

وی اضافه کرد: غرب مدعی است حجاب دست و پاگیر و مانع حضور زن در عرصه‌های مختلف و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مانع ترقی و پیشرفت زن است اما نظام مقدس جمهوری اسلامی مهر ابطال بر این ادعای غرب زده است و انقلاب اسلامی در چهار دهه زنان موفقی در عرصه‌های مختلف را معرفی کرده است.

امام جمعه گناوه افزود: امروز در عرصه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی زنان و دختران ما صاحب مدال و مقام هستند و در عرصه جهادی و پیشرفت‌هایی که در تاریخ ایران بی سابقه و نظیر و مشابه ندارد می‌درخشند و این یعنی ابطال ادعای غرب در رابطه با زن که حجاب او را مانع پیشرفت می‌داند.

وظیفه مهم رسانه‌ها

امام جمعه گناوه یادآور شد: نکته خیلی مهمی نکته‌ای بسیار حساس و تذکر بسیار کاربردی وظیفه رسانه‌ها است و رهبری فرمودند رسانه‌ها نباید حرف و ادبیات غربی را تکرار کنند وظیفه رسانه‌ها باید نگاه به زن یک نگاه عمیق انسانی و کرامت بخش اسلامی در داخل باشد.

وی بیان کرد: نباید حرف‌هایی که امروز غرب درباره زن می‌زند در رسانه، فضای مجازی و ادبیات گفتاری ما وجود داشته باشد لذا نقش رسانه‌ها در این جهت بسیار مهم و می‌تواند یک نقش بسیار تأثیرگذار در مقابل افرادی که امروز شعار حمایت از زن و حقوق زن می‌دهند باشد.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری نقادانه در برابر فرهنگ و رویکردی که رویکرد آن منفعلانه نیست و با استناد به آیات قرآن سیره نبوی و الگوی فاطمی و نیز دستاوردهای عینی انقلاب در مقابل فرهنگ سرمایه داری غربی ثابت کرد که تنها اسلام است که کرامت، استقلال، پیشرفت و سعادت واقعی زن را همزمان تأمین می‌کند.

رزمایش بزرگ ضد تروریسم سهند

وی با اشاره برگزاری رزمایش بزرگ ضد تروریسم سهند ۲۰۲۵ که با حضور ده کشور عضو سازمان شانگهای در تبریز به میزبانی نیروی زمینی سپاه برگزار شد بیان کرد: پیام این رزمایش بزرگ به جهان منتقل شد که جمهوری اسلامی با ارتقا مداوم توانسته است توانمندی‌های مختلف خود را در همکاری با قدرت‌های جهانی همسو و بازیگران مهم جهانی در معادلات نظامی را به اثبات برساند.

وی اضافه کرد: حضور ده کشور در این رزمایش که معادل ۴۵ درصد جمعیت جهان را اعضای پیمان شانگهای در خود جای دادند و در این رزمایش به میزبانی نیروی زمینی سپاه در تبریز حضور پیدا کردند و این خود نقش محوری ایران در این سازمان و ارتقای جایگاه ایران در شانگهای و معادلات جهانی است.

دشمنان مساجد و پایگاه‌های دینی و فرهنگی را نشانه رفته است

وی درباره استفتاء از حضرت آیت الله سیستانی در رابطه با ائمه جماعتی که حقوق از دولت دریافت می‌کنند در فضای مجازی بیان کرد: این ابزاری علیه ائمه جماعات، مساجد و پایگاه‌های دینی و مذهبی توسط عده‌ای تبدیل شده است.

وی گفت: ایشان در این مورد فتوا نداده است بلکه بر اساس متن عربی ایشان توصیه کرده است علت هم دارد که ایشان این توصیه کرده‌اند و امام (ره) و رهبری نیز چنین اعتقادی داشته‌اند.

وی بیان کرد: حوزه تشیع در طول تاریخ هزار ساله همیشه مردم بودند که امام جماعت را حمایت می‌کردند، امام جماعت حقوقی نمی‌گیرند و علاوه بر آن ایشان فرمود اگر کسی فرضا هم حقوقی از دولت بگیرد به معنای این نیست که عدالت ندارد و گفتند ما در مقام خدشه در عدالت امام جماعت نیستیم و می‌خواهیم که آنها تحت تأثیر دولت‌های خود قرار نگیرند و این استفتا اصلاً مربوط به ایران نیست کما اینکه فرزند بزرگ ایشان هم اعلام کرد و به خاطر اینکه روحانی تحت تأثیر دولت‌های خود قرار نگیرند توصیه‌ای کرده است.

وی گفت: دشمنان که توطئه‌های خود را خنثی شده می‌بینند، مساجد و پایگاه‌های دینی و فرهنگی را نشانه رفته است تا ذهن مؤمنین و متدینین را نسبت به امام جماعتی مشوش کند و این شیطنت دشمنان و مخالفین نظام است.

وی با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: ۱۶ آذر ۱۳۳۲ دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان ملت ایرانی که داغدار واقعی هشتاد روز قبل از این یعنی کودتای ۲۸ مرداد بودند در اعتراض به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون و از سرگیری روابط ایران با بریتانیا برخاستند و سه تن از دانشجویان در آن زمان به شهادت رسیدند.

امام جمعه گناوه افزود: امروز وظیفه یک دانشجوی تراز انقلاب اسلامی به تعبیری رهبر انقلاب که از شهید بهشتی نقل می‌کند «دانشجو مؤذن جامعه است» یعنی دانشجو باید جامعه را بیدار کند نه اینکه در خواب غفلت باشد یا در زمین دشمن بازی کند.

وی گفت: اولین مطالبه مقام معظم رهبری از دانشجوی تراز انقلاب اسلامی خودسازی و تقویت بنیان‌های اعتقادی و معنوی است.

وی با بیان اینکه همچنین وظیفه دانشجوی ما علم آموزی و فتح قله‌های دانش است، افزود: امروز به برکت همین دانشجویان و دانشمندان جوان ما تمام نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شد و شکست خوردند.

وی تصریح کرد: دانشجو باید قدرت و فهم تحلیل سیاسی داشته باشد و از سیاست زدگی دوری کند و در عین حالی که مطالبه گر است باید نقد می‌کند اما همراه نقد باید راه حل را از مطالبه تا سازندگی داشته باشد.

وی با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گفت: این روز برای تکریم و سپاس از زحمات زنان اسلامی است که در روز ولادت با سعادت کوثر پیغمبر ولادت یکی از نسل کوثر حضرت امام است و باید تلاش کنیم این روز با عظمت را گرامی بگذاریم.

وی ادامه داد: زنان جامعه امروز هم بار سنگین تربیت بچه‌ها و اقتصاد خانواده را به عهده و باید حرمت زن‌ها را نگه بداریم.

همه در حل مشکلات مردم کمک کنند

وی ادامه داد: گاهی اوقات برای اداره کشور تصمیماتی گرفته می‌شود که متأسفانه آثار منفی دارد همین که بحث بنزین و سه نرخی کردن بنزین مطرح شد آثار منفی را در بازار دیدیم قطعاً همه کسانی که مسئولیت دارند وظیفه نظارت بر بازار دارند و کسانی که وظیفه دارند آرامش ایجاد بکنند باید مسئولیت و حضور میدانی بیشتری داشته باشند تا افرادی از این قضیه سوءاستفاده نکنند.

وی بر هم حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: بر اساس شعار سال باید از سرمایه گذاری و تولید باید حمایت شود و مسئولان با سعه صدر در حل مشکلات مردم تلاش مضاعف کنند.

وی گفت: همه باید کمک بکنیم همه کسانی که دلسوز مردم هستند باید بیشتر کمک کنند تا مردم امیدوار شوند و از یاس و ناامید کردن مردم جلوگیری شود.