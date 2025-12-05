کیخا: فرودگاه بندرلنگه باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، روز زن را گرامی داشت و جایگاه والای زنان را در خانواده و جامعه تبیین کرد.

وی با تأکید بر این که زن در خانه شوهر امانت است، افزود: باید تلاش کنیم امانت‌دار خوبی باشیم و مردان موفق کسانی هستند که در خانه با اهل خانه، اخلاق نیکو داشته باشند.

حجت‌الاسلام کیخا در ادامه با اشاره به روز جهانی هواپیمایی و اهمیت صنعت حمل‌ونقل، گفت: صنعت حمل‌ونقل نقش کلیدی در رشد و پیشرفت یک منطقه دارد. یکی از مطالبات قدیمی مردم بندر لنگه، رشد کمی و کیفی پروازهای فرودگاه بین‌المللی این شهرستان است. فرودگاه بندر لنگه باید حداقل به اندازه تابلوی بین‌المللی خود از رشد کیفی و کمی برخوردار باشد.

وی افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک بندر لنگه و اهمیت این فرودگاه برای ارتقای اقتصادی و ارتباطات شهرستان، باید اقدامات عاجلی برای توسعه آن صورت گیرد.

خطیب جمعه بندرلنگه در ادامه سخنان خود با اشاره به ۱۸ آذر، روز انتفاضه فلسطین، به مقاومت مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: مردم فلسطین با وجود تقدیم شهدای فراوان، ایستادگی کردند و امروز روز به روز قوی‌تر شده‌اند. این مقاومت نماد عزت و اراده ملت فلسطین است که با ایمان و فداکاری در برابر ظلم و استکبار جهانی ایستاده‌اند.

امام جمعه بندرلنگه با اشاره به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ۲۰ جمادی‌الثانی و مقام بلند ایشان، بر لزوم الگوگیری از شخصیت حضرت زهرا (س) در راستای ارتقای وضعیت زنان مسلمان در جامعه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: حضرت زهرا (س) الگویی بی‌نظیر از همسرداری، تربیت فرزند و مسئولیت‌پذیری است که باید در زندگی فردی و اجتماعی خود به آن توجه ویژه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام کیخا همچنین با گرامی‌داشت سالروز ولادت امام خمینی (ره) گفت: امام خمینی (ره) با هدایت‌های خود توانست پرچم توحید را در کشوری برافرازد که برنامه‌های استکبار جهانی در آن به‌دنبال نابودی اسلام و ترویج فرهنگ غربی بود. انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) نه تنها ایران را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرد بلکه الگوی مقاومت در برابر ظلم و استکبار جهانی شد.

امام جمعه بندرلنگه به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، به ریشه‌های تاریخی این روز اشاره کرده و گفت: «در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان ایرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران و ازسرگیری روابط با بریتانیا، در یک تجمع اعتراضی جان خود را فدای آرمان‌های ملی و دینی کردند. این روز یادآور ایستادگی و مقاومت دانشجویان در برابر استکبار جهانی است.

وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص روز دانشجو اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب همواره بر اهمیت خودسازی فردی و جمعی، مطالبه‌گری واقعی و پیروز کردن گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها تأکید داشته‌اند. همچنین، ایشان بر اهمیت فتح قله‌های علمی، وصل کردن علم به صنعت، و ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها تأکید کرده‌اند.