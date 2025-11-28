به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا در مصلای شهر بندرلنگه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کیخا در ابتدای خطبه‌ها با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را به دریادلان نیروی دریایی تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در پاسداری از مرزهای آبی کشور تقدیر کرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای کشور، شهید مجید شهریاری و شهید محسن فخری‌زاده، اظهار داشت: تروریست‌های بین‌المللی هرگاه منافع خود را در خطر ببینند، دست به ترور می‌زنند؛ در حالی که امروز همان عاملان ترور، دیگران را متهم به تروریسم می‌کنند. این رفتاری مضحک و شبیه دزدی است که دیگران را دزد می‌خواند.

امام جمعه بندرلنگه همچنین با اشاره به نهم آذر، روز بزرگداشت شیخ مفید، بر ضرورت تکریم علما تأکید کرد و گفت: علمایی که با قلم خود از دین پاسداری کرده‌اند، شایسته احترام‌اند. در بندرلنگه نیز از گذشته تاکنون علمای بزرگی زیسته‌اند که باید قبور آنان تکریم شود. بر همین اساس، ستاد تکریم قبور علمای بندرلنگه تشکیل شده و به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کیخا با گرامیداشت دهم آذر، سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، نقش ایشان در مبارزه با استکبار را مهم دانست و افزود: مبارزه با استکبار جهانی سابقه‌ای دیرین دارد. ۱۰۴ سال پیش، میرزا کوچک‌خان جنگلی در همین مسیر به شهادت رسید و ستارخان، باقرخان و رئیس علی دلواری نیز در همین راه جان دادند. این نشان می‌دهد روح مقاومت در برابر ظلم و استکبار در تاریخ این ملت ریشه‌دار است.

وی ادامه داد: این خط مقاومت به دوران امام خمینی (ره) رسید و ایشان قیامی بی‌نقص را رهبری کردند که نتیجه آن پیروزی انقلاب اسلامی بود. امروز این انقلاب، بزرگ‌ترین نعمت الهی است و باید با تفکر بسیجی از آن پاسداری کرد.

امام جمعه بندرلنگه همچنین با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مناسبت را یادآور ضرورت قانون‌مداری در نظام اسلامی دانست.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در هفته بسیج، تصریح کرد: تفکر بسیجی رمز پیروزی ملت ایران است. دانشمندان هسته‌ای و نیروهای هوافضا با همین روحیه، دشمن را ناکام کردند. امامین انقلاب نیز بزرگ‌ترین بسیجی‌های این سرزمین‌اند و همه ما باید از مسیر آنان تبعیت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کیخا با تأکید بر لزوم وحدت ملی گفت: اختلاف نظرها باید کنار گذاشته شود، چرا که دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است. دولت و ملت باید همدل و همراه باشند و منافع کشور را بر سلایق شخصی مقدم بدانند.

وی در پایان با مذمت اسراف در زندگی فردی و اجتماعی، مردم را به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و دیگر کالاها فراخواند و سالروز شهادت حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران شهدا را گرامی داشت.