به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرلنگه با حضور اعضای شورا، حجت‌الاسلام و المسلمین کیخا امام جمعه شهرستان و فواد مرادزاده فرماندار برگزار شد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری اظهار داشتند: همان‌گونه که دشمنان با آرایش جنگی وارد میدان شده‌اند، ضروری است ما نیز در حوزه فرهنگ با آرایش جنگی وارد عمل شویم و از حالت تدافعی خارج شویم.

وی با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله موضوع «مارتن‌کیش»، این پدیده‌ها را نیازمند نقد جدی و پاسخ فرهنگی دانستند و تأکید کرد: مقابله مؤثر با ناهنجاری‌ها تنها از مسیر اجرای برنامه‌های فاخر فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت دینی و اجتماعی امکان‌پذیر است.

امام جمعه بندرلنگه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه شریفه «وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ»، بر آغاز فعالیت‌های فرهنگی از درون خانواده‌ها، فامیل و اقربا تأکید کرده و این رویکرد را گامی مؤثر در پیشگیری و ریشه‌کن کردن ناهنجاری‌های اجتماعی دانستند.

در ادامه این جلسه، موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت روز ۹ دی و برپایی بازارچه خوداشتغالی بانوان اشاره کرد.