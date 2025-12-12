کیخا: تعریض جاده بندرلنگه–چارک مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ۲۱ آذر، روز جهانی کودک و تلویزیون، دوران کودکی را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری شخصیت انسان دانست و گفت: ذهن کودکان همچون آیینه‌ای شفاف است و والدین باید مراقبت کنند چه اطلاعاتی ذهن کودک را شکل می‌دهد. بسیاری از رفتارها و شنیده‌های دوران کودکی سال‌ها بعد نمود پیدا می‌کند و در شخصیت افراد تأثیر می‌گذارد.

وی با گرامیداشت روز تحقیق و پژوهش و اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب افزود: دشمن تلاش دارد افکار عمومی را به سمت نگاه نظامی به علم هسته‌ای سوق دهد، در حالی‌که این علم در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و صنعت اثرات مهم و پیشرفته‌ای به‌همراه دارد. ایران با وجود تحریم‌ها در بسیاری از این حوزه‌ها به موفقیت‌های بزرگ رسیده و در برخی موارد در زمره کشورهای برتر قرار گرفته است.

خطیب جمعه بندرلنگه تحقیق و پژوهش را تکلیفی ملی و حیاتی برای نسل جوان دانست و اظهار داشت: پیش از انقلاب، ایران بهره چندانی از علم نداشت؛ اما پس از انقلاب پیشرفت‌های علمی چشمگیری حاصل شد و جمله ما می‌توانیم به واقعیت تبدیل شد.

کیخا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بندرلنگه تصریح کرد: این شهرستان برای رشد علمی و اقتصادی نیازمند تفکر بسیجی و روحیه جهادی است. بندرلنگه باید به قلب تپنده اقتصاد دریامحور تبدیل شود و دانشگاه‌ها نقش فعال‌تری در این مسیر ایفا کنند. متأسفانه حضور علمی دانشگاه‌ها در شهرستان محسوس نیست و باید تقویت شود.

امام جمعه بندرلنگه با بیان اینکه اقتصاد دریامحور تنها به صید و صیادی محدود نمی‌شود، گفت: پرورش ماهی در قفس و سایر ظرفیت‌های دریایی باید تقویت شود. پژوهشگران محلی باید مشکلات اقتصادی منطقه را آسیب‌شناسی و راهکار ارائه دهند.

وی در ادامه با گرامیداشت روز حمل‌ونقل و رانندگان، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم را وضعیت جاده بندرلنگه–چارک عنوان کرد و گفت: این مسیر نقشی اساسی در اقتصاد و گردشگری منطقه دارد، اما وضعیت فعلی آن خطرساز است. تعریض جاده و رفع نقاط حادثه‌خیز مطالبه جدی مردم است و انتظار می‌رود مسئولان به آن توجه فوری داشته باشند.

امام جمعه بندرلنگه همچنین از معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل فرودگاه‌های کشور و نماینده غرب هرمزگان بابت برگزاری جلسه‌ای در فرودگاه بندرلنگه تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست موجب رشد کمی و کیفی فرودگاه بندرلنگه و توسعه صنعت هوایی منطقه شود.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، همچنین روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری را نیز پاس داشت.

امام جمعه بندرلنگه در پایان از برگزارکنندگان جشن میلاد حضرت زهرا (س) و ویژه‌برنامه روز مادر در عرشه لندینگ کرافت تقدیر کرد و گفت: اسلام بر شادی و نشاط تأکید دارد؛ مؤمن غمش در دل و شادی‌اش در چهره است.

وی از مسئولان خواست برنامه‌های شاد و درعین‌حال منطبق بر شئون اسلامی را در نقاط مختلف شهرستان گسترش دهند.