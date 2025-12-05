به گزارش خبرگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: مدافعین دروغین حقوق بشر در طول تاریخ جنایات بی‌شماری از قبیل کشتن سرخپوست‌ها در آمریکا، جنایات عراق، غزه و اینک ونزوئلا را در جهت کسب منافع خود مرتکب شده‌اند.

وی افزود: زن در اسلام شأن و مقام والایی دارد و آیات قران با تأکید بر شرافت ذاتی زن و مرد منطبق با طبیعت آنان محدودیت‌هایی را قائل شده در حالی که فرهنگ غرب به دنبال بی بندوباری و هرج و مرج ناشی از هوسرانی هستند.

امام جمعه شیروان رزمایش سهند را نشانه اقتدار ایران دانست و افزود: پیام این رزمایش که با شرکت کشورهای عضو شانگهای برگزار شد اینست که ایران محور مبارزه با امپریالیسم و استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام غلامی بیان کرد: اقدام شهروندان اسرائیلی برای دریافت پاسپورت کشورهای اروپایی نشانگر عدم اطمینان به امنیت و آینده این کشور است و این افزایش احساس ناامنی بر توانایی این رژیم در مدیریت درگیری‌ها اثرگذار است.