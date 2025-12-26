به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنهای برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در شرایط کنونی با استفاده از ابزار شبههافکنی و جنگ رسانهای تلاش دارد نظام اسلامی را تضعیف کند که مقابله با این جریان نیازمند هوشیاری و بصیرت عمومی است.
وی با اشاره به فتنه سال ۸۸ افزود: این حوادث با طراحی دشمن و بهرهگیری از ابزارهایی همچون شبههافکنی و جنگ روانی شکل گرفت، اما در نهایت با بصیرت مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری خنثی شد.
امام جمعه شیروان تصریح کرد: حفظ وحدت، انسجام و هوشیاری جامعه در برابر هرگونه فتنه و انحراف امری ضروری است و ملت ایران در طول تاریخ، بهویژه در مقاطع حساس، با اتکال به خداوند و تبعیت از ولایت فقیه از آزمونهای دشوار سربلند بیرون آمدهاند.
حجتالاسلام غلامی افزود: دشمن پس از ناکامی در فتنههای سیاسی، امروز با جنگ اقتصادی و رسانهای وارد میدان شده است که راهکار اصلی مقابله با آن، تقویت اعتماد ملی، وحدت و همبستگی عمومی حول محور نظام اسلامی و مقام معظم رهبری است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: معضل اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی یک مسئله حیثیتی است که فعالیت شرکتهای دولتی زیانده و خلق پول بدون پشتوانه توسط برخی بانکهای خصوصی، آن را تشدید کرده است.
امام جمعه شیروان در پایان تأکید کرد: کاهش ارزش پول ملی بخشی از برنامه دشمن برای ایجاد ناامیدی و بیثباتی اجتماعی است و این چالش باید با آگاهیبخشی، تشخیص درست و بسیج عمومی مورد مقابله قرار گیرد.
