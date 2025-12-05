عبدوس: «امنیت و اقتدار» دو نعمت ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر عبدوس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای امیرالمومنین (ع) این شهر ضمن گرامی داشت روز دانشجو بیان کرد: ۱۶ آذر نماد بصیرت و آگاهی نسل جوان ایران در طول تاریخ است.

وی با بیان اینکه دست است که دانشگاه محل کسب علم و دانشجو طالب علم است اما آگاهی سلاحی است که دانشجوی ما را در برابر توطئه‌های بیگانگان حفظ می‌کند، افزود: دانشجویان در روز ۱۶ آذر به اعتراض به استکبار و به بهانه سفر نیکسون اعتراض خود را به نمایش گذاشتند اما توسط رژیم طاغوت به خاک و خون کشیده شدند.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه دانشجویان در دوران طاغوت در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کردند، ابراز کرد: ۱۶ آذر نماد آگاهی دانشجویان ایران است.

عبدوس با اشاره به اهمیت تبیین وقایع تاریخی مانند ۱۶ آذر، گفت: دشمنان در طول تاریخ به دنبال ضربه‌زدن به ایران بودند و هوشیاری و افزایش توانمندی لازمه مقابله است لذا امروز هم بر دانشجوی ما واجب است که با آگاهی و بصیرت خود را در برابر دشمنان بیمه کند

وی همچنین با بیان اینکه دانشجویان و جوانان در تمام بزنگاه‌ها در خط مقدم حضور در میدان و بصیرت قرار داشته و دارند، ابراز کرد: نقش آفرینی دانشجویان در انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی، دفاع مقدس و سازندگی کشور و … بی بدیل است.

امام جمعه موقت سمنان در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به ضرورت تحقق عملی ایران قوی با تکیه بر توان داخلی و جوانان نخبه و انقلابی بیان کرد: راه مقابله با دشمن، قوی کردن با تکیه بر توان داخلی است.

عبدوس در پایان و با بیان اینکه امنیت و اقتدار دو نعمت امروز در ایران اسلامی هستند، گفت: باید قدردان نعمات انقلاب اسلامی باشیم.