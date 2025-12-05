  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

فرماندار دشتی: میدان گازی خارتنگ به رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند

فرماندار دشتی: میدان گازی خارتنگ به رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در جهت کمک به رفع ناترازی ها، بخشی از ظرفیت پروژه میدان گازی خارتنگ وارد مدار تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه با حضور در منطقه عملیات طرح بزرگ میادین گازی خار تنگ، از نزدیک در جریان مراحل اجرایی، پیشرفت فیزیکی و برنامه‌ریزی‌های فنی و عملیاتی این پروژه مهم قرار گرفت

در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران شهرستان و کارشناسان فنی وزارت نفت انجام شد، فرماندار دشتی با حضور در بخش‌های مختلف پروژه، از جمله کارگاه‌های عملیاتی، سایت‌های حفاری، مسیرهای انتقال و بخش‌های تجهیزاتی، با متخصصان، مهندسان و کارگران گفت‌وگو کرد و در جریان جزئیات اجرای کار قرار گرفت.

مقاتلی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی نیروهای فعال در پروژه اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های تأثیرگذار در حوزه تأمین انرژی کشور است و خوشبختانه روند اجرای آن با پیشرفت مناسبی همراه بوده است. با اهتمام مجموعه وزارت نفت و تلاش مستمر عوامل اجرایی، برنامه‌ریزی شده است که بخشی از ظرفیت میدان گازی خار تنگ پیش از موعد مقرر و تا پیش از آغاز فصل زمستان وارد مدار تولید شود.

وی افزود: ورود زودهنگام این میدان گازی به مدار تولید، نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی و تقویت پایداری شبکه خواهد داشت و این موضوع از اولویت‌های مهم دولت وفاق در حوزه انرژی است.

فرماندار دشتی: میدان گازی خارتنگ به رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند

فرماندار دشتی با اشاره به همراهی ارزشمند مردم گفت: مشارکت و همکاری خوب مردم شهرستان دشتی، یکی از عوامل مهم در تسهیل اجرای این پروژه بزرگ بوده است و جا دارد از صبوری و همراهی آنان با تیم‌های عملیاتی وزارت نفت تشکر کنم. مردم دشتی همواره در اجرای طرح‌های ملی پیشگام و حامی بوده‌اند.

مقاتلی با تأکید بر لزوم تداوم روند فعلی اجرای پروژه خاطرنشان کرد: از تمامی دستگاه‌های مرتبط انتظار داریم همان‌گونه که تاکنون با جدیت پای کار بوده‌اند، در ادامه مسیر نیز برای تحقق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده تلاش مضاعف داشته باشند.

فرماندار دشتی همچنین بیان کرد: از عوامل پروژه نیز انتظار داریم خواسته‌ها و مطالبات محق مردم از جمله بکارگیری نیروهای بومی را جهت تسهیل در اجرای این پروژه و نیز تسریع در روند کاری این میدان در نظر گرفته و جهت انجام آنها در دستور کار خود قرار دهند چرا که همراهی مردم و جامعه پیرامونی نقشی بی بدیل در عملیاتی شدن امورات مختلف خواهد داشت

کد خبر 6678790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اگر خودش را دچار ناترازی نکنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها