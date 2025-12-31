به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در بررسی مسائل و مشکلات دهستان کبگان اظهار کرد: در سال جاری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال اعتبار به پروژههای عمرانی بخش کاکی اختصاص یافته که در حوزههای مختلفی از جمله ورزشی، آموزشی، راهداری، آب، عمران شهری و روستایی و گردشگری هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به گستره این پروژهها افزود: اجرای این طرحها نقش مهمی در ارتقای زیرساختها و توسعه متوازن منطقه خواهد داشت و بخشی از آنها در ایام دهه مبارک فجر به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
فرماندار دشتی با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم تصریح کرد: نگاه دولت، توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر برخوردار است و در شهرستان دشتی نیز در همین راستا برنامهریزی و اقدام شده است.
مقاتلی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژهها، بخشی از مطالبات مردم منطقه محقق و زمینه بهبود خدماترسانی و رفاه عمومی فراهم خواهد شد.
نظر شما