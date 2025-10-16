مقاتلی: رویکرد پروژه گازی خارتنگ رفع ناترازی ملی و اشتغال بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی پنجشنبه شب در نشست بررسی طرحهای پروژه گازی خار تنگ با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: اجرای این پروژه در چارچوب سیاستهای نظام و در راستای تامین بخشی از ناترازی ها اجرایی شده است و امیدواریم در کنار آن شاهد رضایتمندی مردم منطقه نیز باشیم.
وی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم و رئیسجمهور و استاندار بوشهر مبنی بر وفاق و همدلی افزود: ما در شهرستان دشتی نیز بر همین اساس حرکت میکنیم و تلاش داریم با همراهی مردم، شرایط پیرامونی پروژهها را با کسب رضایت خود مردم در مسیر توسعه پایدار قرار دهیم.
مقاتلی پروژه گازی خار تنگ را طرحی ملی دانست و گفت: اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت نیروهای بومی از مطالبات جدی مردم منطقه است و باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار دشتی مسیر دسترسی به روستاهای پیرامونی بهویژه جاده روستای بنبید را یکی از نیازهای ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رفع این مشکلات از خواستههای مهم مردم است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین از آمادگی شهرستان برای آموزش نیروهای فنی مورد نیاز پروژه خبر داد و گفت: با ایجاد فرصتهای آموزشی میتوان زمینه اشتغال پایدار را برای جوانان منطقه فراهم کرد.
مقاتلی در ادامه احداث سالن اجتماعات شهر شنبه را ضروری دانست و افزود: برق و آب از مطالبات اساسی بخش شنبه و طسوج است که باید با جدیت پیگیری و تأمین شود و خواستار همراهی مجموعه نفت در این زمینه هستیم.
فرماندار دشتی با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و حضور مهندس ایمانی، معاون وزیر نفت، در شهرستان گفت: حضور این مسئولان در منطقه نشاندهنده اهتمام و همدلی دولت و مجلس برای تحقق مطالبات مردم است.
