خارج شدن قطار از ریل در ایستگاه هشتگرد؛ حال مسافران خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح نژاد، گفت: در این حادثه دیزل قطار از ریل خارج‌شده بود که با تلاش نیروی‌های فنی و متخصص دوباره به ریل بازگشت.

وی بیان کرد: این حادثه خسارات انسانی نداشته است و مسافران به‌وسیله یک قطار دیگری به مقصد خود حرکت کردند و الباقی مسافران با یک میدل باس دیگری به تهران منتقل شدند.

جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ نیز در این رابطه به خبرنگاران گفت: این قطار ۳۰۰ سرنشین داشت که همه آنان در سلامت به سر می‌برند که به دنبال حادثه کارگروه مدیرت بحران فرمانداری ساوجبلاغ وارد عمل شد و بخشی از مسافران پس از پذیرایی با خودروهای عمومی به تهران انتقال یافتند و تعداد دیگر نیز با استفاده از قطار کمکی به مقصد رسیدند.

وی گفت: اکنون خط ریلی تهران - میانه در محدوده شهرستان ساوجبلاغ باز است و ضمن آنکه تمام واگن‌ها با استفاده از قطار دیگر از محل حادثه خارج شدند.

فرماندار ساوجبلاغ بیان کرد: عملیات فنی و مهندسی برای انتقال لوکوموتیو حادثه‌دیده ادامه دارد.