  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

برخورد قطار و کامیون باری در استونی یک کشته برجای گذاشت

یک قطار مسافربری در گذرگاه راه آهن در شهرستان هارجو، شمال استونی، با یک کامیون باری برخورد کرد و باعث مرگ راننده کامیون شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این برخورد همچنین منجر به خروج قطار از ریل شد و یکی از مسافران قطار جراحات جزئی برداشت.

به گفته مقامات، کامیون باری به گذرگاه جلوی قطار که صبح طبق برنامه از ایستگاه بالتیک تالین حرکت کرده بود، برخورد کرد و ترافیک ریلی را مختل کرد. کامیون باری آسیب شدیدی دید و راننده در محل حادثه جان باخت.

مرکز واکنش اضطراری پس از تماس به این حادثه پاسخ داد و ۲۰ مسافر باقیمانده را از قطار خارج کردند و توسط پرسنل پزشکی معاینه شدند. حمل و نقل جایگزین نیز برای آنها مهیا شد.

