تصادف در دهدز؛ ۶ نفر راهی بیمارستان شهدای ایذه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه حادثه‌ای در محور دهدز رخ داد که طی آن یک دستگاه پیکان با پژو پارس برخورد کرد. این سانحه در محدوده روستای رکعت علیا گزارش شد.

مهران احمدی بلوطکی رئیس مرکز اورژانس استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این حادثه ۶ نفر شامل سه آقا و سه خانم مصدوم شدند. پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در صحنه، مصدومان توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی رانندگی افزود: رعایت سرعت مجاز، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای هستند.