  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

تصادف در دهدز؛ ۶ نفر راهی بیمارستان شهدای ایذه شدند

تصادف در دهدز؛ ۶ نفر راهی بیمارستان شهدای ایذه شدند

اهواز - بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پیکان با پژو پارس در محدوده دهدز و جنب روستای رکعت علیا، ۶ نفر شامل سه مرد و سه زن مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه حادثه‌ای در محور دهدز رخ داد که طی آن یک دستگاه پیکان با پژو پارس برخورد کرد. این سانحه در محدوده روستای رکعت علیا گزارش شد.

مهران احمدی بلوطکی رئیس مرکز اورژانس استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این حادثه ۶ نفر شامل سه آقا و سه خانم مصدوم شدند. پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در صحنه، مصدومان توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی رانندگی افزود: رعایت سرعت مجاز، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای هستند.

کد خبر 6678839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها