سید مهدی موسوی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: ساعاتی پیش به دنبال گزارش حادثه رانندگی در خیابان شهید کلانتری پارس آباد، عوامل اورژانس سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه بین برخورد دو دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه پژو ۴۰۵ اتفاق افتاده بود، عنوان کرد: یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در حاشیه خیابان پارک شده بود تصادف کرده و در ادامه با یک عابر پیاده نیز برخورد می‌کند.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی پارس‌آباد اذعان کرد: متأسفانه در این برخورد عابر پیاده در دم جان باخته و سه نفر از سرنشینان هر دو خودرو مصدوم و به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد منتقل شدند.

موسوی نبود سرعت‌گیر و سرعت غیرمجاز پژو پارس را دلیل وقوع این حادثه عنوان کرد و گفت: از کلیه رانندگان تقاضا داریم تا در هنگام رانندگی حتماً سرعت مطمئنه را رعایت کرده و به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشند تا با بروز سوانح رانندگی جان خود و سرنشینان و همشهریان خود را دچار خطر نکنند.