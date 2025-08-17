  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

دو کشته و سه مجروح در سانحه رانندگی محور سنندج–کامیاران

کامیاران - بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سنگین خاور با وانت پیکان در گردنه مروارید کامیاران، دو نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان پیش از ظهر یکشنبه به خبرنگاران استان اعلام کرد: حوالی ساعت ۹:۰۷ صبح امروز، بر اثر برخورد شدید یک دستگاه خاور با یک دستگاه وانت پیکان در محور سنندج به کامیاران، متأسفانه راننده و یکی از سرنشینان وانت در دم جان باختند.

بابک هدایی افزود: در پی این سانحه سه نفر دیگر نیز که شامل راننده و سرنشین خودروی خاور و یکی از سرنشینان وانت بودند، دچار مصدومیت شدند.

هدایی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و پس از عملیات رهاسازی مصدومان توسط تیم‌های امداد و اقدامات درمانی اولیه، مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به وضعیت جاده، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

