به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه افزود: عصر جمعه برخورد شدید دو دستگاه نیسان وانت در محور قره آغاج - میاندوآب و در جاده سرچم، به سمت کارخانه شن و ماسه به مرکز پیام ۱۱۵ گزارش شد.

وی ادامه داد: به دلیل شدت برخورد و وقوع آتش‌سوزی گسترده، متأسفانه ۵ نفر در محل حادثه جان باختند.

رضازاده گفت: تیم اعزامی اورژانس با یک دستگاه آمبولانس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شد اما به علت شدت حادثه، امکان ارائه خدمات درمانی وجود نداشت.

وی ضمن ابراز تأسف از این حادثه تلخ، بر ضرورت رعایت دقیق سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت‌های خطرناک در محورهای برون‌شهری تأکید کرد.