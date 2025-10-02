به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان عصر پنجشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: حادثه رانندگی عصر امروز در محور سقز – بوکان و در محدوده گردنه سرا رخ داد که طی آن، سه خودروی سواری شامل سمند، پژو و پیکان با یکدیگر برخورد کردند.
بابک هدایی افزود: بلافاصله پس از اعلام سانحه به مرکز دیسپچ اورژانس، پنج دستگاه آمبولانس از شهرستانهای سقز و بوکان به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: در این حادثه، هشت نفر مجروح شدند که پس از اقدامات اولیه درمانی در محل، پنج نفر از مصدومان به بیمارستان شفا در شهرستان سقز و سه نفر دیگر به بیمارستان شهید قلیپور بوکان منتقل شدند و متأسفانه یکی از سرنشینان خودروها در همان لحظات ابتدایی حادثه، علیرغم تلاش نیروهای اورژانس، جان خود را از دست داد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان در پایان با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بهویژه در جادههای کوهستانی و پرتردد استان تأکید کرد و افزود: لحظه وقوع حادثه، میدان واقعی آزمون نیروهای اورژانس است که همکاران ما بار دیگر با ایثار و تعهد در صحنه حاضر شدند.
