  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

سفر وزیر ورزش به استان قزوین

سفر وزیر ورزش به استان قزوین

قزوین- احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در سفری یک روزه، صبح امروز وارد قزوین شد.

دریافت 6 MB
کد خبر 6681702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها