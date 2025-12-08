https://mehrnews.com/x39NTh ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲ کد خبر 6681702 استانها قزوین استانها قزوین ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲ سفر وزیر ورزش به استان قزوین قزوین- احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در سفری یک روزه، صبح امروز وارد قزوین شد. دریافت 6 MB کد خبر 6681702 کپی شد مطالب مرتبط قلعهنویی امیدوار بود تیم ملی فوتبال صعود کند/ انتخاباتی باطل نشده است خانه جوان قزوین افتتاح شد دنیامالی: تربتحیدریه الگوی توسعه زیرساختهای ورزشی است وزیر ورزش از پروژههای نیمهتمام ورزشی قزوین بازدید کرد دنیامالی: نیاز مالی پروژههای ورزشی از مولدسازی تامین میشود دنیامالی: جذب سرمایهگذار بخش خصوصی مهمترین راه توسعه اماکن ورزشی است مردمیسازی و تکمیل پروژههای ملی نیمهتمام در دستور کار وزارت ورزش است برچسبها احمد دنیا مالی قزوین وزیر ورزش و جوانان
