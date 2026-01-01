سردار نجفی: قاتل جوان همدانی در کمتر از ۱۸ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر پنجشنبه با اشاره به شناسایی و دستگیری عامل قتل یک جوان ۲۷ ساله در همدان، اظهار کرد: در پی وقوع یک درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شهر همدان، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که این حادثه بر اثر نزاع میان دو نفر رخ داده و در جریان آن، جوانی ۲۷ ساله بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده است؛ موضوعی که حساسیت پرونده را دوچندان کرد.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و میدانی و همچنین با هماهنگی مقام قضائی، موفق شدند هویت عامل اصلی این حادثه را شناسایی کرده و در عملیاتی ضربتی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سردار نجفی با بیان اینکه متهم ۳۴ ساله پس از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات اولیه متهم، انگیزه این حادثه یک مشاجره لفظی در حین رانندگی بوده که به درگیری و وقوع قتل انجامیده است.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرایم خشن، از شهروندان خواست با کنترل خشم و پرهیز از درگیری‌های آنی، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.