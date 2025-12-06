بلژیک قدرت اول است؛ مصر و ایران دنبال اقتدار برای رتبه دوم گروه

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ تکلیف تیمهای صعود کننده به نخستین دوره این رقابتها که با فرمت ۴۸ تیمی برگزار میشود، مشخص شد و تیم ملی ایران با بلژیک، مصر و نیوزیلند در یک گروه افتاد.
رویترز در نخستین گزارش خود در خصوص این گروه از بلژیک به عنوان تیمی قدرتمند یاد کرد و شانس صعود ایران به دور بعدی را متعادل توصیف کرد. در گزارش این رسانه معتبر آمده است؛ برخلاف گروههایی که چند تیم ردهاولی قارهها در آن هستند، گروه G ترکیبی است که یک تیم قدرتمند اروپایی (بلژیک)، یک تیم آفریقایی میانه (مصر)، و دو تیم از قارههای آسیا و اقیانوسیه دارد؛ شرایطی که میتواند شانس صعود میانهروها (مثل ایران) را افزایش دهد.
قابلیت مدعی بودن برای صعود بعد از بلژیک با توجه به فاصله رنکینگ و توان فنی، به گونهای است که اگر ایران بتواند برابر مصر و نیوزیلند امتیاز بگیرد و در برابر بلژیک با تدبیر ظاهر شود، میتواند رتبه دوم گروه را با اقتدار به دست آورد.
به نظر میرسد بازیهای این گروه، تنوع تاکتیکی متفاوتی را دارد. بازیها مقابل سه تیم با سبک متفاوت (اروپایی، آسیایی، آفریقایی، اقیانوسیه) این شرایط را برای هر یک از تیمها قرار میدهد که با استفاده از تاکتیک، آمادهسازی و انطباق استراتژی، نقاط ضعف حریفان را هدف بگیرد.
شاید در نگاه اول بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشته باشند بلژیک با تجربه و توان فنی بالا، همچنان مدعی صعود و احتمالا صدرنشینی گروه خواهد بود؛ برای ایران شکست بلژیک کار سادهای نخواهد بود.
مصر هم که خود را برای جام ملتهای آفریقا آماده میکند با توانایی بالقوه برای شگفتی میتواند یکی از مدعیان اصلی صعود باشد چون توانایی غافلگیری دارد. همچنین نیوزیلند تیمی غیرقابل پیشبینی است. شاید خیلیها ضعیفترین تیم گروه G بدانند اما در جام جهانی هیچ تیمی آسان و راحت نیست.
