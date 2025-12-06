به گزارش خبرنگار مهر، رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک پس از هم‌گروهی با ایران، مصر و نیوزیلند در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با ابراز رضایت از نحوه قرعه‌ها گفت: برایم جالب بود. در بین تیم‌ها فقط مصر را به خوبی می‌شناسیم که یکی از بهترین تیم‌های آفریقا است اما ایران و نیوزیلند را نمی‌شناسیم چون هرگز بازی نداشته ایم.

سرمربی تیم ملی بلژیک افزود: باید در غرب بین سیاتل، ونکوور و لس آنجلس باشیم. باید دمای لس آنجلس را بررسی کنیم. در شمال آمریکا هوا خنک‌تر است که این هم خوب است. باید ببینیم کجا می‌توان بهترین کمپ تمرینی را برای به حداقل رساندن سفرهایمان پیدا کنیم.

او تاکید کرد: جام جهانی از حالا شروع شد چون گروه‌ها مشخص شد. در صورت صدرنشینی در مرحله بعدی با یکی از تیم‌های سوم گروه دیگر بازی خواهیم کرد که این از همیشه جالب‌تر است.

گارسیا درباره تقابل با شاگردان امیر قلعه نویی ادامه داد: باید ایران و نیوزیلند را بیشتر و بهتر بررسی کنیم اما قطعا می‌توانیم مصر را در جام ملت‌های آفریقا بررسی کنیم. آنها با محمد صلاح و عمر مرموش، خطرناک‌ترین رقیب ما هستند اما صدرنشینی به خودمان بستگی دارد.

او درباره برنامه‌ریزی تیم ملی بلژیک برای حضور در آمریکا گفت: اردو داریم اما فکر می‌کنم ۴ روز قبل از شروع مسابقات به خاک آمریکا بیاییم. این موضوع به ما اجازه می‌دهد تا در ماه ژوئن یک بازی دوستانه دوم انجام دهیم، که در مورد آن مطمئن نبودیم و فرصت آماده‌سازی طولانی‌تری برایمان ایجاد خواهد کرد که می‌تواند از برخی جهات مفید باشد، و از برخی جهات دیگر کمتر، بسته به اینکه آیا بازیکنان به زمان برای ریکاوری نیاز دارند یا خیر. خواهیم دید، کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.