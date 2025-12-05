میزبانی آمریکا و کانادا از تیم ملی ایران/ خبری از سفر به مکزیک نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران حریفان خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را شناخت تا شانس خود را در رقابت‌هایی که با حضور ۴۸ تیم آغاز می‌شود در تقابل با بلژیک، مصر و نیوزیلند دنبال کند و دنبال صعود به مرحله حذفی باشد.

طبق برنامه از پیش تعیین شده، تیم ملی ایران در بخش غربی مسابقات خود را انجام خواهد داد که تمامی مسابقات این بخش در کانادا و آمریکا برگزار خواهد شد.

سیاتل، لس آنجلس و ونکوور کانادا میزبانان مسابقات ایران در مرحله گروهی خواهند بود.

نکته مثبت این است که دو شهر لس آنجلس و ونکوور از جمعیت بی شمار ایرانی برخوردار هستند.

ممکن است هر سه مسابقه ما در آمریکا باشد یا دو مسابقه در ونکوور کانادا برگزار شود اما قطعاً خبری از سفر به مکزیک نخواهد بود.

محل برگزاری بازی‌ها به طور دقیق ساعت ۲۰ شنبه مشخص می‌شود.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد که به شرح زیر است:

ایران - نیوزلند، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

ایران - بلژیک، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ایران - مصر، ۵ تیر ۱۴۰۵