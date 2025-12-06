به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «ahram» مصر،در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در شهر واشنگتن آمریکا برگزار شد، تیم ملی مصر در گروه هفتم قرار گرفت؛ گروهی که بلژیک، ایران و نیوزیلند نیز در آن حضور دارند. این دوره، اولین نسخه تاریخ جام جهانی است که با حضور ۴۸ تیم در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود.

جزئیات گروه هفتم

تیم مصر در گروهی قرار گرفته که سه رقیب قدرتمند شامل بلژیک، ایران و نیوزیلند در آن حضور دارند. این مرحله، دور مقدماتی بزرگ‌ترین دوره جام جهانی از نظر تعداد تیم‌های شرکت‌کننده است که تعداد آنها به ۴۸ تیم افزایش یافته است.

ویژگی‌های قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶

این قرعه‌کشی به دلیل اینکه نخستین دورهٔ گسترده‌شدهٔ جام جهانی است، فضای متفاوتی داشت. البته هنوز تکلیف ۶ سهمیه مشخص نشده و دو تیم از پلی‌آف جهانی و چهار تیم دیگر از پلی‌آف اروپا در مارس ۲۰۲۶ معرفی خواهند شد تا فهرست کامل تیم‌های حاضر نهایی شود.

زمان برگزاری و نحوه میزبانی بازی‌ها

مرحله نهایی مسابقات از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. فیفا مراسم قرعه‌کشی را به صورت زنده در سراسر جهان پخش کرد تا تیم‌ها زودتر از حریفان خود مطلع شوند. در مجموع ۱۶ شهر در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک میزبان بازی‌های جام جهانی خواهند بود.

فیفا تیم‌ها را در چهار گلدان قرار داد:

گلدان اول شامل تیم‌های میزبان (آمریکا، کانادا، مکزیک) و تیم‌های بزرگ مثل اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک و آلمان بود.

در گلدان دوم تیم‌های قدرتمندی مانند کرواسی، مراکش، سنگال، ایران و ژاپن قرار گرفتند.

مصر در گلدان سوم در کنار قطر، الجزایر، نروژ، تونس و ساحل‌عاج قرار داشت.

گلدان چهارم نیز شامل اردن، غنا، هائیتی، نیوزیلند و تیم‌های صعودکننده از پلی‌آف‌ها بود.

نحوه تقسیم ورزشگاه‌های میزبان

بر اساس برنامه‌ریزی فیفا:

افتتاحیه روز ۱۱ ژوئن در ورزشگاه «آزتکا» مکزیکوسیتی برگزار می‌شود.

فینال در ۱۹ ژوئیه در ورزشگاه «مت‌لایف» نیوجرسی انجام خواهد شد.

دیدار رده‌بندی نیز در ورزشگاه «هارد راک» میامی برگزار می‌شود.

سهم میزبانی هر کشور

کانادا: ۱۳ بازی در شهرهای ونکوور و تورنتو

مکزیک: ۱۳ بازی در شهرهای مکزیکوسیتی، گوادالاخارا و مونتری

ایالات متحده آمریکا: ۷۸ بازی در ۱۱ شهر از جمله لس‌آنجلس، میامی، بوستون، نیویورک، فیلادلفیا و آتلانتا

چرا آمریکا بیشترین بازی‌ها را میزبانی می‌کند؟

دلیل اصلی زیرساخت‌های گسترده آمریکا است؛ از جمله ورزشگاه‌های متعدد و بزرگ که آماده برگزاری مسابقات هستند. این امکانات گسترده باعث شده بخش عمده‌ای از مسابقات در این کشور برگزار شود.