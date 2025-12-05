  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

واژگونی پژو پارس در محور کازرون-کنارتخته با ۷ مصدوم

کازرون- مسئول اورژانس کازرون از واژگونی پژوپارس در محور کازرون-کنارتخته با هفت مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن جمشیدی با اعلام خبر یک مورد تصادف در محور کازرون گفت: عصر جمعه ۱۴ آذرماه حادثه واژگونی یک دستگاه پژو پارس در مسیر کازرون – جاده کنارتخته به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی ادامه داد: تکنسین‌های اورژانس پس از رسیدن به محل، به سرعت ارزیابی اولیه را انجام و اقدامات حیاتی برای مصدومان شروع کردند.

مسئول اورژانس کازرون افزود: در مجموع ۷ نفر در این حادثه آسیب دیدند که پس از انجام کمک‌های درمانی در صحنه، ۴ نفر به بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و ۳ نفر به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند.

جمشیدی تصریح کرد: محورهای فرعی و روستایی، به ویژه مسیرهای دارای پیچ و دید محدود، از خطرپذیری بالایی برخوردارند، لذا رعایت سرعت مطمئنه، بستن کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از چنین حوادثی است.

کد خبر 6678897

