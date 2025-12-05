به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار داشت که جنگ غزه تأثیر مخربی بر کودکان داشته است، به گونهای که بسیاری از آنها اعضای بدن خود را از دست دادهاند و به حمایت روانی و پزشکی نیاز دارند.
وی افزود: سیستم بهداشت و درمان در نوار غزه تقریباً به طور کامل نابود شده است و حتی پس از آتشبس نیز همچنان دچار مشکل است.
سخنگوی یونیسف در ادامه گفت که تقریباً ۴۰۰۰ کودک باید از نوار غزه تخلیه شوند و در خارج تحت مراقبتهای پزشکی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: ما از مقامات (رژیم) اسرائیل میخواهیم که در اسرع وقت اجازه ورود کمکهای پزشکی به نوار غزه را بدهند؛ زیرا کودکانی هستند که به جراحیهای فوری نیاز دارند.
سخنگوی یونیسف تصریح کرد: بیماریها در نوار غزه در حال گسترش هستند و تعداد زیادی از بیماران از سو تغذیه رنج میبرند و با شروع زمستان، وضعیت بدتر میشود.
وی افزود: کودکان در غزه در حالی که منتظر تخلیه برای درمان بودند، جان خود را از دست دادهاند و بیماران باید فوراً اجازه خروج داشته باشند.
سخنگوی یونیسف در بخش دیگری از سخنانش گفت: کمبود آب پاک در غزه منجر به شیوع بیماریها شده است و تقریباً ۹۰۰۰ کودک به دلیل سو تغذیه تحت درمان قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه کودکان در غزه از اثرات مادام العمر سلامتی و روانی ناشی از جنگ رنج خواهند برد، افزود: تقریباً ۷۰ کودک در غزه از زمان آغاز آتشبس کشته شدهاند و این روند باید فوراً متوقف شود.
