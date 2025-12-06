هدف نسل کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه، از بین بردن امکان بقاست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «عذرا طلعت سعید» دبیرکل اتحادیه بینالمللی مبارزات مردمی و از برگزار کنندگان اصلی دادگاه مردمی بینالمللی فلسطین، در گفتوگویی با روزنامه تهران تایمز درباره ابعاد، مبانی حقوقی و یافتههای این دادگاه که ۲۳ و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار شد، توضیحاتی ارائه کرد.
این دادگاه دو روزه با حضور فعالان، حقوقدانان، شاهدان و کارشناسان با هدف بررسی جنایات جنگی، جنایات زیستمحیطی و زیستبوم کشی (اکوساید)، قحطی تحمیلی و نقض نظاممند قوانین بینالمللی در غزه و اراضی اشغالی فلسطین برگزار شد و به صدور رأیی تاریخی، با هدف پاسخگو کردن عاملان انجامید.
سعید در این گفتوگو، ضمن تشریح مسئولیتهای خود در هماهنگی دادگاه، مبانی حقوقی «حق مقاومت» را توضیح داد و وضعیت غزه را در چارچوب جریان سلطه و امپریالیسم جهانی تحلیل کرد.
به گفته این فعال مردمی، از زمان تصویب قطعنامه برگزاری دادگاه در اجلاس هفتم اتحادیه بینالمللی مبارزات مردمی در ژوئن ۲۰۲۴، یکی از اصلیترین وظایف او هماهنگی کلی برنامه، انتخاب هیئت منصفه و دادستانها، جمعآوری شاهدان، و تضمین امنیت و محرمانگی آنان بوده است.
سعید تصریح کرد: حق مقاومت در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است. در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به روشنی به حق آزادی اشاره شده و قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (دسامبر ۱۹۶۰) بر حق تعیین سرنوشت تاکید میکند. بنابراین، تردیدی در مشروعیت این اصل وجود ندارد؛ مشکل در نپذیرفتن آن از سوی برخی دولتهاست.
او گفت که اتحادیه بینالمللی مبارزات مردمی بهعنوان یک سازمان ضد امپریالیستی، حق مبارزه را بخشی از هویت خود میداند.
به گفته این فعال مردمی، هیئت منصفه متشکل از حقوقدانان شناختهشده و اعضای انجمنهای حقوقی بینالمللی بود که بر اساس تخصص حرفهای و توانایی اعمال چارچوبهای حقوقی، مشابه دادگاههای رسمی انتخاب شدند.
سعید افزود: برای تضمین بیطرفی، از انتخاب افرادی که گرایش سیاسی آشکار به یکطرف داشتند، اجتناب شد. شاهدان شامل افراد حاضر در غزه و کارشناسان مستقل بودند و شهادتها با گزارشهای سازمانهای بینالمللی و پژوهشهای علمی تطبیق داده شد.
وی با اشاره به تلاش واشنگتن و تل آویو برای عملیاتی کردن کریدور اقتصادی هند–غرب آسیا–اروپا و تلاشهای آنها برای تحقق پروژه عادیسازی روابط تل آویو با کشورهای عربی-اسلامی از طریق «پیمان آبراهام»، افزود: تحولات غزه، بخشی از یک پروژه استعماری بزرگتر است.
الگوی فلسطین در ونزوئلا تکرار میشود
به گفته او، کنترل سرزمینهای اشغالی فلسطین برای تحقق سلطه آمریکا بر منابع انرژی منطقه حیاتی است و همان الگو در آمریکای لاتین و علیه ونزوئلا نیز در حال تکرار است.
این فعال مردمی با استناد به شهادتها و شواهد ارائهشده در دادگاه مردمی بینالمللی فلسطین، گفت: ۹۹ قایق ماهیگیری در روزهای نخست جنگ غزه هدف قرار گرفت؛ سامانههای آبرسانی و زیرساختهای کشاورزی نابود شد؛ مناطق سبز و زمینهای کشاورزی طبق تصاویر ماهوارهای به زمین سوخته تبدیل شدند و نانواییها، بیمارستانها و مراکز حیاتی معیشتی بهطور نظاممند هدف قرار گرفتند.
سعید افزود: اینها خسارات جانبی یک جنگ نیست؛ یک راهبرد عمدی برای نابودی گسترده و هدفمند زندگی، محیط زیست، زیرساختها و بستر بقاست.
به گفته این فعال مردمی، طی دو سال گذشته، آگاهی سیاسی در غرب افزایش یافته و مردم در آمریکا و اروپا، نقش دولتهای خود در تأمین سلاح برای اسرائیل را دیدهاند.
سعید گفت: در بسیاری از کشورها، جنبشهای کارگری، جلوی انتقال محمولههای تسلیحاتی را مسدود کردند، جنبشهای جوانان گسترش یافت و میلیونها نفر در اروپا به خیابانها آمدند. این یک تغییر واقعی است.
وی درباره نقش دادگاه مردمی بینالمللی فلسطین گفت: این دادگاه توانست به عنوان یک ابزار حقوقی برای ارائه شواهد به نهادهای بینالمللی و همچنین به عنوان یک ابزار سیاسی برای آموزش و بسیج مردم عمل کند.
این فعال مردمی درباره انتخاب اسپانیا برای برگزاری این دادگاه نیز، خاطرنشان کرد: اسپانیا بهویژه بارسلونا، سابقه حمایت از فلسطین دارد و امکان تجمع آزاد در این شهر فراهم بود؛ درحالیکه برگزاری آن در آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی دشوار بود.
سعید با اشاره به شخصیتهایی مثل لیلا خالد، خلِیده جرّار و رزان زُعیتر، گفت: زنان فلسطینی ستون مقاومت در جنبههای مختلف مبارزه سیاسی و اجتماعی، فعالیتهای پزشکی، محیط زیستی و حتی مبارزه مسلحانه هستند. آنها بارها آواره شدهاند اما در دفاع از حق بازگشت ثابتقدم ماندهاند.
