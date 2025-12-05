به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، جمعه شب در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان در تالار فرهنگ و هنر گفت: با هم افزایی و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر تعالی فرهنگ و هنر را ادامه خواهیم داد و برنامه‌های متنوع بر اساس ایده «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» داریم.

وی افزود: همچنین برنامه‌هایی در حوزه شعر و ادب داریم و در ماه‌های آتی افتتاحیه و پنج بخش جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در کرمان برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه استانی کتاب پس از سال‌ها وقفه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در ایام سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را نیز در دستور کار داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به برنامه‌های آتی استان گفت: سال ۱۴۰۵، سال لبخند دنیا به کرمان خواهد بود؛ راهبرد تحولی با همکاری هنرمندان و مسئولان استانی اجرا می‌شود و در این مسیر تلاش داریم دروازه‌های موسیقی، تجسمی و هنرهای نمایشی را به‌صورت مستمر و منظم در طول سال فعال نگه داریم.

وی ادامه داد: در ۹ ماه گذشته با همراهی هنرمندان کرمانی برنامه‌های متنوع برگزار شد و در سال آینده نیز شاهد رویدادهای فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با حمایت استاندار فرهنگ دوست کرمان، خواهیم بود.

اسحاقی، ضمن گرامیداشت یاد و نام سردار شهید سلیمانی و شهدای عرصه تئاتر، اظهار داشت: افتخار داریم میزبان شما عزیزان، هنرمندان گرانقدر تئاتر و مردم فرهنگ‌دوست کرمان هستیم و از استقبال ستودنی شما در این جشنواره که نشان از عشق و اتحاد مردم و هنرمندان استان دارد، صمیمانه تشکر می‌کنم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از هیأت داوران، دبیر تخصصی و اعضای دبیرخانه جشنواره، معاونان و همکاران اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تلاش‌های صادقانه در مدت پنج روز برگزاری جشنواره تئاتر تشکر کرد.

کیفیت جشنواره در سطح ملی بود

دبیر تخصصی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان هم گفت: جشنواره امسال از نظر کیفیت در سطح جشنواره ملی برگزار شد و تلاش ما این بود که ساختارمند برگزار شود.

علی‌محمد رادمنش، افزود: آنچه شاهد بودید اگر کم و کاستی بوده، بر دیده منت می‌نهم و می‌پذیرم، اما فکر می‌کنم که ساختار دقیق و درستی را پیش بردیم.

وی از حضور ۵۳ نمایشنامه در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: ده‌ها هنرمند در بخش‌های مختلف جشنواره حضور داشتند و مسابقه نقد و نمایشگاه عکس تئاتر نیز با حضور عکاسان تئاتر استان کرمان برگزار شد.

دبیر تخصصی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان گفت: این جشنواره در بخش نمایش خیابانی، بخش نمایش صحنه‌ای و بخش‌های دیگر با حمایت استاندار کرمان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، حمایت‌های مجتمع مس سرچشمه، شهرداری کرمان و سایر مجموعه‌ها به خوبی برگزار شد.



وی با تشکر از اعضای ستاد برگزاری جشنواره افزود: درخواست دارم همچنان همراه باشید تا انجمن نمایش استان آنگونه که شایسته هنرمندان نام‌آورش هست شکل بگیرد و دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر استان را از اکنون با مساعدت استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشیم.

رادمنش گفت: خوشحالم که توانستیم همه شما را گرد هم بیاوریم و هنرتان را پاس بداریم.

در ادامه این مراسم از محسن سعادت نصری، علیرضا سهرابی، حامد حسینی پناه، محمد لطیف کار و محمد اسلامی از عکاسان تئاتر استان کرمان همچنین اعضای هیأت سه نفره انتخاب آثار جشنواره سی و هفتم تقدیر شد.

تجلیل از دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی چهره ماندگار هنرهای نمایشی ایران، بخش دیگر این مراسم بود و سالن نمایش تالار فرهنگ و هنر کرمان نیز به نام این مدرس دانشگاه، پژوهشگر و چهره برجسته نامگذاری شد.

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان که در چهار بخش نمایش صحنه‌ای، نمایش خیابانی، نمایشنامه‌نویسی و بخش جنبی، دهم آذرماه در گلزار شهدای کرمان افتتاح شد، جمعه شب با برگزاری آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.