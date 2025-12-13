به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر نمایشگاه کتاب استان کرمان عصر شنبه در حاشیه اختتامیه همایش «توسعه پایدار، افق روشن کرمان برفراز» در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در حاشیه رونمایی این پوستر در جمع خبرنگاران گفت: نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کرمان از پنجشنبه ۲۷ آذر ماه تا سوم دی ماه با حضور ناشران برجسته و تخصصی کشور همچنین ناشران و مهمانان خارجی برگزار می‌شود.

حسین اسحاقی، افزود: سعی داریم این نمایشگاه با شکوه هرچه تمام تر و با یک روش جدید برگزار شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب استان کرمان بعد از ۶ سال، با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» برگزار می‌شود ادامه داد: این نمایشگاه امسال به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود و دارای بخش ویژه شهید سلیمانی است.



