طالبی: تئاتر باید پیشران تحول فرهنگی و اجتماعی در استان کرمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی پیش از ظهر جمعه در نشست صمیمی با کارگردانان، هیأت داوران و اعضای ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان اظهار داشت: تئاتر را فقط نباید در وجه هنری آن دید، بلکه تئاتر یک سرمایه اجتماعی و یک ابزار اثرگذار برای بازسازی امید و هویت و گفتگو در جامعه است و با این نگاه باید به تئاتر و اثرات آن نگاه کرد.
وی با بیان اینکه کرمان سابقهای درخشان در حوزه تئاتر دارد، افزود: جای خوشحالی است که این استان از پیشکسوتان بزرگی برخوردار است؛ پیشکسوتانی که پشتوانهای برای جهش و درخشش دوباره تئاتر کرمان در کشور به شمار میآیند
استاندار کرمان تئاتر را ستون زیست بوم فرهنگی این استان دانست و تأکید کرد: زیستبوم فرهنگی در برنامه «کرمان بر فراز» جایگاه پررنگی دارد و تئاتر هم نقش مولد در اشتغال خلاق دارد و هم با صنعت گردشگری، نشاط اجتماعی و آموزش پیوندی نزدیک پیدا میکند که همه این موارد از اولویتهای ما است.
طالبی، تئاتر را بستری برای حل مسائل اجتماعی دانست و گفت: اعتقاد دارم تئاتر میتواند در بسیاری از موضوعات اجتماعی، از جمله در محلات کم برخوردار، ارتقای نشاط اجتماعی و کنترل آسیبهایی مانند اعتیاد، سواد اجتماعی و فرهنگ ایمنی نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود اظهار داشت: ما ظرفیت هنرمندان و سابقهای درخشان داریم و میتوانیم تئاتر را یکی از ابزارهای فرهنگی تحقق «کرمان بر فراز» بدانیم و یکی از این ابزارها، جشنوارهها هستند.
استاندار کرمان با اشاره به میزبانی کرمان از ۵ بخش جشنواره بینالمللی تئاتر فجر افزود: نیازمند نگاهی ریشهایتر هستیم و باید جشنوارههای بینالمللی با نام کرمان در موضوعات متنوع ایجاد کنیم که میتواند بازتابدهنده بخشهایی از هویت کرمان باشد
استاندار کرمان با اعلام آمادگی برای حمایت همهجانبه از تئاتر گفت: من از جهات مختلف آماده حمایت از این حوزه هستم؛ هم به دلیل نقش فرهنگی تئاتر و هم بهخاطر پیوند آن با گردشگری که از راهبردهای اصلی توسعه استان کرمان به شمار میرود.
وی افزود: در شرایط امروز که جامعه بیش از هر زمان دیگری به تقویت امید و انسجام اجتماعی نیاز دارد، تئاتر در هر قالب و شکلی میتواند به تقویت این مؤلفهها کمک کند
طالبی، با اشاره به برنامه ویژه گردشگری استان کرمان در سال آینده با عنوان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: با تئاتر میتوانیم ظرفیتهای گردشگری را معرفی کنیم و برگزاری این برنامهها در کنار بناهای تاریخی از جمله گنبد جبلیه و دیگر اماکن شاخص میتواند زمینه پیوند مردم با گردشگری تاریخی استان را فراهم سازد.
وی بیان کرد: زمانی که این مؤلفهها محقق شود، حمایت مسئولان استان کرمان پشت تئاتر خواهد بود و من این اطمینان را میدهم که نه تنها خودم، بلکه حمایت صنایع، معادن و شهرداریها را نیز جلب خواهم کرد.
مقام عالی دولت در استان کرمان بر لزوم گسترش مخاطبان تئاتر تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید برای مخاطبان خاص برنامه داشته باشیم و تئاتر را به مدارس، دانشگاهها، محیطهای کارگری و اداری ببریم.
وی ادامه داد: در حوزه صدور مجوز و کاهش بروکراسی اداری قطعاً اقدام خواهیم کرد و از برگزاری کارگاههای آموزشی با بهرهگیری از هنرمندان و متخصصان برجسته استان کرمان حمایت میکنیم.
استاندار کرمان به مشکل تبلیغات و اطلاعرسانی برنامههای هنری و فرهنگی استان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری شورای شهر و شهرداری، برنامه ویژهای برای اطلاعرسانی برنامههای فرهنگی و اجتماعی در استان تدوین خواهیم کرد و یک پلتفرم مشخص برای این منظور برنامهریزی خواهد شد.
طالبی، بر ضرورت ایجاد ستاد سیاستگذاری و تشکل صنفی تأکید کرد و اظهار داشت: این ستاد باید برای برنامهریزی و تدوین راهبردها انسجام ایجاد کند و بر اساس پیشنهادات، هر شهرستانی که فاقد سالن پلاتوی نمایش است، با حمایت وزارت ارشاد، این زیرساخت اولیه را تأمین خواهیم کرد تا هیچ شهرستانی در استان بدون پلاتو نباشد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای سال آینده گفت: از هماکنون مدیر کل ارشاد و هنرمندان تئاتر باید برنامههای تئاتر استان کرمان برای سال ۱۴۰۵ سال «لبخند دنیا، کرمان ۱۴۰۵» را مشخص و تصویب کنند تا مقدمات اجرا فراهم شود.
استاندار کرمان افزود: هدف ما تهیه برنامهای است که ظرفیت صنایع، معادن، دولت و نهادهای عمومی مانند شهرداریها را بسیج کند و در نهایت به تصویب «سند راهبردی تئاتر استان» بینجامد تا همه نهادها ملزم به اجرای آن باشند.
طالبی، از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست گزارشی از هنرمندان واجد شرایط فاقد مسکن ارائه دهد تا در طرح نهضت ملی مسکن، زمینی برای تأمین مسکن هنرمندان در نظر گرفته و پیگیری شود.
وی افزود: به فرمانداران شهرستانهایی که به مسائل هنری و تئاتر بیتوجه بودهاند، تذکر جدی خواهم داد.
استاندار کرمان گفت: تئاتر باید پیشران تحول فرهنگی و اجتماعی در استان باشد و هنرمندان تئاتر با این نگاه کار خود را دنبال کنند؛ تئاتری که صدای مردم باشد، امیدآفرینی کند و روایتگر هویت و حماسههای بزرگ این سرزمین باشد.
