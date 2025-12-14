به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، ظهر یکشنبه در نشست خبری گفت: برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب استان کرمان یک مطالبه عمومی از جانب خانواده‌های کرمانی و اهالی فرهنگ بود که پس از وقفه ۶ ساله برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۳۳۵ ناشر داخلی و خارجی با بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب شرکت می‌کنند که ۱۵ هزار عنوان کتاب‌های فارسی و ۵ هزار عنوان کتاب خارجی می‌باشند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب کرمان حلقه اتصال کرمان با جریان نشر کتاب و سرمایه‌ای ماندگار در دیار حاج‌قاسم است تصریح کرد: بخش‌های ویژه حاج‌قاسم و بین‌الملل وجه تمایز این دوره از نمایشگاه نسبت به گذشته است که در بخش حاج قاسم همه کتاب‌های مقاومت، ایثار و شهادت و کتب راجع به زندگی حاج‌قاسم عرضه می‌شود.

اسحاقی، با اشاره به تخفیف ۱۰ درصدی نمایشگاه و حذف بانک عامل، از اختصاص یارانه ۲۰۰ هزار تومانی به هر کد ملی خبر داد و گفت: یک بخش نمایشگاه به صورت حضوری و مشارکت مستقیم ناشران داخلی اعم از داخل و خارج استان است.

وی ادامه داد: بخش مجازی ویژه کتابفروشان استان کرمان در راستای حمایت از کتابفروشی‌ها و بخش بین‌الملل با مشارکت ۴ میهمان از کشورهای تاجیکستان، ارمنستان و لبنان است که طی دو روز در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: امسال بخش کودک و نوجوان به صورت ویژه در نمایشگاه دیده شده و وجه مردمی و مشارکت مردم به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی دولت در نمایشگاه کتاب نیز مد نظر است.

اسحاقی، افزود: امسال به دلیل مطالبه عمومی و دسترسی آسان مردم به محل نمایشگاه، مکان برگزاری تالار فرهنگ و هنر انتخاب شد تا حضور مردم به ویژه دانش آموزان با سختی همراه نباشد.

