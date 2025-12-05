کشته شدن ٧٩ غیرنظامی در جنایت جدید «واکنش سریع» در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در تازهترین جنایت نیروهای واکنش سریع در کردفان سودان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک کشته شدند.
وزارت خارجه سودان اعلام کرد که شورای امنیت و طرفهای بینالمللی را به دلیل عدم اقدامات لازم برای تضمین هدف قرار گرفته نشدن غیرنظامیان، مسئول این تحول خطرناک میداند.
جنگ بین ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و متحد سابقش محمد حمدان دقلو، فرمانده نیروهای واکنش سریع در آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد و منجر به بدترین بحران انسانی با آواره شدن بیش از ۱۲ میلیون نفر و کشته شدن دهها هزار نفر شد.
نیروهای واکنش سریع در پایان ماه گذشته کنترل شهر فاشر در شمال دارفور را در دست گرفتند که منجر به آواره شدن بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی شد. گزارشهایی از اعدامهای دستهجمعی میدانی، خشونت جنسی و غارت در این شهر منتشر شده است.
