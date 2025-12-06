نایب رئیس شورای حاکمیتی سودان: ارتش به دنبال ثبات در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک عقار نایب رئیس شورای حاکمیت سودان به العربی گفت: جنگ در سودان شاهد دخالت های خارجی بسیاری است که این اوضاع را بغرنج تر می کند.

وی افزود: بیش از هفتاد درصد از نیروهایی که در کنار نیروهای واکنش سریع می جنگند، مزدوران هستند.

عقار ضمن تاکید بر آمادگی برای مذاکره با طرف هایی که به دنبال صلح در سودان هستند، بیان کرد: نیروهای واکنش سریع بر هیچ منطقه ای در کشور به طور کامل مسلط نیستند. دولت مخالفتی با مذاکره با هر طرفی برای دست یابی به صلح ندارد.

وی افزود: نیروهای واکنش سریع همه قواعد درگیری را با هدف قرار دادن غیرنظامیان و نهادهای دولتی زیر پا گذاشته اند.

او از تلاش های ترامپ درباره صلح در سودان تمجید کرد و گفت: آماده بررسی هر طرح روشنی از سوی ترامپ درباره پایان جنگ سودان هستیم.

عقار تاکید کرد: ماموریت ارتش در حال حاضر برقراری امنیت در سودان است.