گاردین خبر داد: کشته و مفقود شدن حدود ۲۱۰ هزار نفر در فاشر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه گاردین گزارش داد که شهر فاشر در سودان یکی از بدترین فجایع انسانی در تاریخ جنگ سودان را تجربه میکند و تخمین زده میشود بیش از ۶۰ هزار نفر کشته و ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان از زمان سقوط شهر به دست نیروهای شبهنظامی واکنش سریع ناپدید شدهاند.
این اتفاق پس از ۶ هفته از کنترل نیروهای واکنش سریع بر شهر و پس از محاصره ۵۰۰ روزه که منجر به قحطی در این منطقه شد، رخ میدهد. در این مدت، شبه نظامیان در تلاشند تا شواهد مربوط به ابعاد کشتار انجام شده را پنهان کنند.
گاردین میافزاید که تصاویر ماهوارهای اخیر نشاندهنده وجود دهها توده جسد در خیابانهای پایتخت دارفور شمالی است که به صحنه جنایت گسترده و کشتارگاه انسانی تبدیل شده است. این روزنامه افزود که تحلیلها نشان میدهد اجساد در دهها گروه جمعآوری شدهاند تا در گورهای دستهجمعی دفن شوند یا در گودالهای بزرگی که تصاویر نشان میدهند، سوزانده شوند.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه آمار نهایی قربانیان مشخص نیست، اما گزارش شده است که حداقل ۶۰ هزار نفر در فاشر کشته شدهاند و حدود ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر همچنان مفقود هستند و هیچ مدرکی دال بر خروج آنها از فاشر وجود ندارد.
تحلیلهای دانشگاه ییل، که وضعیت را از طریق ماهواره رصد میکند، نشان میدهد که بازارها کاملاً خالی شدهاند و دامها از شهر خارج شدهاند. با وجود تعهدات قبلی نیروهای واکنش سریع، شهر همچنان به روی سازمان ملل و سازمانهای بشردوستانه بسته است و کاروانهای امدادی به دلیل عدم وجود تضمینهای امنیتی برای ورود، در مناطق نزدیک منتظر ماندهاند.
در همین حال، کسانی که موفق به فرار شدهاند، از سطوح شدید سوءتغذیه رنج میبرند که کارشناسان بینالمللی را وادار کرده است تا فاشر را منطقهای دارای قحطی واقعی اعلام کنند.
کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که آنچه در فاشر رخ داده است، ممکن است بدترین جنایت جنگی در درگیری سودان باشد، که طی حدود ۳۲ ماه، منجر به کشته شدن حدود ۴۰۰ هزار نفر و آواره شدن ۱۳ میلیون نفر شده است.
