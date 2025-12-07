کشته شدن ۵۰ نفر در حمله نیروهای واکنش سریع به مهد کودکی در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شبکه پزشکان سودان از کشته شدن ۳۳ کودک در حمله نیروهای واکنش سریع به یک مهد کودک در ایالت کردفان خبر داد. سازمان حقوقی «وکلای اضطراری» که خشونت علیه غیرنظامیان در سودان را رصد می‌کند، در بیانیه‌ای از دومین حمله به امدادگرانی که در کالوجی به بازماندگان کمک می‌کردند، خبر داده و اعلام کرد که بعد از دو حمله گذشته به مناطق غیر نظامی در کردفان، یک مکان غیرنظامی دیگر نیز مورد حمله قرار گرفته است.

این سازمان ضمن محکوم کردن این حمله، گروه شبه‌نظامی نیروهای واکنش سریع را مسئول این حملات دانست و آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله حمایت از غیرنظامیان به ویژه کودکان و زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی» توصیف کرد.

این شبکه با اشاره به کشته شدن ۵۰ نفر در این حمله از جمله ۳۳ کودک، اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان ممکن است افزایش یابد، اما دشواری ارتباط با منطقه مانع از جمع‌آوری اطلاعات دقیق می‌شود.

این حمله در چارچوب سلسله درگیری‌های مستمر بین نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان است که از دو سال پیش آغاز شده و در حال حاضر در ایالت نفت‌خیز کردفان متمرکز است.

شلدون یت، نماینده یونیسف در سودان، دیروز جمعه در بیانیه‌ای گفته بود: کشته شدن کودکان در مدارسشان نقض وحشتناک حقوق کودک است و کودکان هرگز نباید بهای درگیری را بپردازند. یت افزود که یونیسف از همه طرف‌ها می‌خواهد فوراً این حملات را متوقف کنند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه به طور ایمن و بدون مانع به کسانی که به شدت به آن نیاز دارند، برسد.

پیش از این فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داد که کردفان ممکن است با فجایع جدیدی مشابه آنچه در فاشر رخ داد، روبرو شود. تسلط نیروهای واکنش سریع بر شهر فاشر باعث اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق غیرنظامیان بود و هزاران نفر از ساکنان را مجبور به فرار کرد.

از سال ۲۰۲۳، سودان شاهد درگیری بر سر قدرت بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع بوده است که طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت منجر به کشته شدن بیش از ۴۰ هزار نفر و آواره شدن حدود ۱۲ میلیون نفر شده است.