نخست وزیر قطر: آتش بس غزه بدون عقب نشینی کامل اسرائیل امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی ابراز داشت که فقدان پاسخگویی و ادامه درگیری‌ها بدون راه‌حل‌های عادلانه، تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

وی ادامه داد که جهان ما به دلیل فقدان پاسخگویی و ادامه درگیری‌ها بدون راه‌حل‌های عادلانه، شاهد تشدید بی‌سابقه بحران‌ها است.

محمد بن عبدالرحمان تصریح کرد که تنها، راه‌حل‌های عادلانه هستند که صلح پایدار را ایجاد می‌کنند و از ادامه چرخه درگیری و تفرقه جلوگیری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد که فقدان پاسخگویی یکی از خطرناک‌ترین مظاهر اختلال در نظام بین‌المللی است و این امر در منطقه ما نیز مشهود است.

وزیر امور خارجه قطر گفت: رنج مردم فلسطین و فجایعی که سودان شاهد آن است، نشان می‌دهد که دستیابی به عدالت و حمایت از حقوق، شرطی ضروری برای حفظ ثبات منطقه و جلوگیری از فروپاشی آن است.

وی ادامه داد: چالش‌هایی که منطقه ما با آن روبرو است، از کاهش خطرناک احترام به قوانین بین‌المللی و استفاده بیش از حد از زور، جدا نیست. جهان ما به بازگرداندن اعتماد به قانون و یک نظام بین‌المللی عادلانه‌تر و به توانمندسازی جوامع و سازمان‌های بشردوستانه نیاز دارد.

بن عبدالرحمان تاکید کرد که صلح پایدار با تصمیمات صوری محقق نمی‌شود، بلکه با تلاش مشارکتی که کرامت انسانی را در کانون تمام سیاست‌ها قرار می‌دهد، به دست می‌آید.

وی افزود: ما معتقدیم که عدالت تنها یک هدف سیاسی نیست، بلکه ستونی اساسی برای حفظ صلح بین‌المللی و تثبیت ثبات است.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به اینکه دولت قطر به نقش خود در میانجیگری فعال به عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی خود ادامه می‌دهد، ابراز داشت: اگر کانال‌های ارتباطی را باز نگه نداریم، قادر به حل هیچ درگیری نخواهیم بود. ما در حین انجام نقش میانجیگری، به هیچ طرفی متمایل نیستیم و بر ادامه گفتگو و مثبت بودن نتایج اصرار داریم.

محمد بن عبدالرحمان با اشاره به اینکه در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در مورد توافق آتش‌بس در غزه هستیم، ابراز داشت: نمی‌توانیم آتش‌بس کامل را در نظر بگیریم، مگر اینکه نیروهای صهیونیستی به طور کامل عقب‌نشینی کرده و ثبات در غزه برقرار شود.

وی ابراز داشت که میانجی‌ها برای مرحله بعدی آتش‌بس در غزه با یکدیگر همکاری می‌کنند و دولت قطر، ترکیه و مصر در کنار ایالات متحده برای ترسیم مسیر آینده برای مرحله بعدی در غزه مذاکره می‌کنند.