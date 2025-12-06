به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک صبح شنبه در آئین افتتاح رسمی ابرپروژه انتقال آب از دریا به مجتمع فولاد مبارکه که بهصورت آنلاین سخنرانی میکرد، اظهار کرد: این پروژه عظیم، گام بلندی در تضمین تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی ایران و صنایع حیاتی مستقر در آن برداشته است.
وی با تأکید بر اینکه بهرهبرداری از این طرح، استفاده فولاد مبارکه از آب زایندهرود را بهطور کامل به صفر میرساند، افزود: این اقدام نهتنها از فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه بهشدت میکاهد، بلکه صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین را نیز تقویت میکند.
وزیر صمت با اشاره به سیاست دریامحور دولت چهاردهم اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه صنعتی کشور را بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه بازنگری کرده و استفاده از ظرفیتهای دریایی را در اولویت قرار داده است. هزینههای سنگین این خط لوله نتیجه جانماییهای گذشته بوده و امیدواریم در توسعههای آتی، تمام صنایع بزرگ از ابتدا با تکیه بر ظرفیت دریا طراحی و اجرا شوند.
