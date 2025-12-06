  1. استانها
قطع وابستگی فولاد مبارکه به زاینده‌رود با انتقال آب دریا

اصفهان- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، استفاده این مجتمع از زاینده‌رود را به صفر رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک صبح شنبه در آئین افتتاح رسمی ابرپروژه انتقال آب از دریا به مجتمع فولاد مبارکه که به‌صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، اظهار کرد: این پروژه عظیم، گام بلندی در تضمین تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی ایران و صنایع حیاتی مستقر در آن برداشته است.

وی با تأکید بر اینکه بهره‌برداری از این طرح، استفاده فولاد مبارکه از آب زاینده‌رود را به‌طور کامل به صفر می‌رساند، افزود: این اقدام نه‌تنها از فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه به‌شدت می‌کاهد، بلکه صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین را نیز تقویت می‌کند.

وزیر صمت با اشاره به سیاست دریامحور دولت چهاردهم اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه صنعتی کشور را بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه بازنگری کرده و استفاده از ظرفیت‌های دریایی را در اولویت قرار داده است. هزینه‌های سنگین این خط لوله نتیجه جانمایی‌های گذشته بوده و امیدواریم در توسعه‌های آتی، تمام صنایع بزرگ از ابتدا با تکیه بر ظرفیت دریا طراحی و اجرا شوند.

    • نازبانو. IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 0
      پاسخ
      خیلی خوب شد دیگه خیال سرمایه دارهای دلاردارها راحت شد،مردم از تورم رنج می‌برند. ،ومردم باز از تورم رنج میبرند
      • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        0 4
        سوختی از این طرح
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      حالا دیگه که خشک شده
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      یکم زود از وابستگی خارج شدین

