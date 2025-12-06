  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

حریف آسانی در جام جهانی نیست؛

سرمربی تیم ملی مصر: بازی با بلژیک و ایران سخت است/ دنبال صعود هستیم

سرمربی تیم ملی مصر: بازی با بلژیک و ایران سخت است/ دنبال صعود هستیم

سرمربی تیم ملی فوتبال مصر گفت: هیچ دیداری در جام جهانی ساده نیست اما دنبال هدف خود که صعود از گروه است، می رویم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر با اشاره به حضور در گروه G و بازی با تیم‌های ملی بلژیک، ایران و نیوزیلند گفت: فرصت خوبی است و تیم ما جاه‌طلبی‌های بزرگی دارد تا در جام جهانی ۲۰۲۶ به اهدافمان برسیم و به مراحل بالاتر برویم اما گام به گام پیش خواهیم رفت.

وی که در صحبت‌های خود نسبت به برخورد با چنین حریفانی رضایت داشت، افزود: آماده‌ایم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بهترین نتایج ممکن را در جام جهانی کسب کنیم و در بزرگترین رویداد جهان عملکرد چشمگیری داشته باشیم. بازیکنان بزرگی داریم که به همراه کادر فنی، اشتیاق زیادی برای دستیابی به نتایج برجسته در این مسابقات دارند.

حسن رویارویی با بلژیک و ایران را سخت و دشوار توصیف کرد و یادآور شد: بلژیک و ایران تیم‌های بزرگی هستند. اینجا مهم‌ترین تورنمنت دنیاست و در جام جهانی هیچ دیدار آسانی وجود ندارد و تمام تیم‌ها در بالاترین سطح رقابت می‌کنند.

او از فرصت جام ملت‌های آفریقا برای آماده سازی تیمش به نیکی یاد کرد و گفت: جام ملت‌های آفریقا و بازی‌های دوستانه، خیلی کمک می‌کند تا آمادگی بسیار خوبی برای جام جهانی پیدا کنیم و به هدف خود که صعود از گروه است برسیم.

کد خبر 6679125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها