سرمربی تیم ملی مصر: بازی با بلژیک و ایران سخت است/ دنبال صعود هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر با اشاره به حضور در گروه G و بازی با تیم‌های ملی بلژیک، ایران و نیوزیلند گفت: فرصت خوبی است و تیم ما جاه‌طلبی‌های بزرگی دارد تا در جام جهانی ۲۰۲۶ به اهدافمان برسیم و به مراحل بالاتر برویم اما گام به گام پیش خواهیم رفت.

وی که در صحبت‌های خود نسبت به برخورد با چنین حریفانی رضایت داشت، افزود: آماده‌ایم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بهترین نتایج ممکن را در جام جهانی کسب کنیم و در بزرگترین رویداد جهان عملکرد چشمگیری داشته باشیم. بازیکنان بزرگی داریم که به همراه کادر فنی، اشتیاق زیادی برای دستیابی به نتایج برجسته در این مسابقات دارند.

حسن رویارویی با بلژیک و ایران را سخت و دشوار توصیف کرد و یادآور شد: بلژیک و ایران تیم‌های بزرگی هستند. اینجا مهم‌ترین تورنمنت دنیاست و در جام جهانی هیچ دیدار آسانی وجود ندارد و تمام تیم‌ها در بالاترین سطح رقابت می‌کنند.

او از فرصت جام ملت‌های آفریقا برای آماده سازی تیمش به نیکی یاد کرد و گفت: جام ملت‌های آفریقا و بازی‌های دوستانه، خیلی کمک می‌کند تا آمادگی بسیار خوبی برای جام جهانی پیدا کنیم و به هدف خود که صعود از گروه است برسیم.