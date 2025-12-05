به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فردیس، با عذرخواهی از محدودیت‌های امکانات گرمایشی، از تلاش‌های مردم برای حضور در نماز قدردانی کرد و ضمن تبریک مناسبت‌های پیش رو ازجمله روز دانشجو و ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، به اهمیت نقش دانشگاهیان و دانشجویان به‌عنوان موتور محرک جامعه اشاره کرد.

وی تأکید کرد: وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف‌اند ضمن ارتقای سطح علمی، به تربیت اخلاقی دانشجویان نیز توجه ویژه داشته باشند تا نسل جوان جامعه با اصول اسلامی و تربیتی پرورش یابد.

امام‌جمعه فردیس به اهمیت نهاد خانواده پرداخت و با اشاره به سیره حضرت زهرا (س)، خواستار حفظ کانون خانواده و ترویج محبت و همکاری میان زن و مرد شد.

حسینی تصریح کرد: نقش زنان در تربیت فرزندان و مدیریت خانه، رسالتی مهم و تأثیرگذار است و مردان موظف به تأمین اقتصادی و حمایت از زنان هستند.

وی همچنین با اشاره به تهدیدهای فرهنگی غرب و وضعیت نابسامان خانواده‌ها در کشورهای دیگر، بر لزوم تقویت بنیان خانواده در ایران و تبیین جایگاه زنان در اسلام تأکید کرد و از اقتدار موشکی و دیپلماتیک ایران ستایش و اضافه کرد: دشمنان ایران تنها با زور و تهدید موفق به تضعیف ملت نمی‌شوند.

امام‌جمعه فردیس در پایان با اعلام اینکه این آخرین خطبه رسمی اوست، گفت: چند سال افتخار امامت جمعه فردیس را داشتم اما به دلیل کثرت مسئولیت‌های علمی، دانشگاهی و سایر وظایف، ادامه هم‌زمان همه کارها برایم مقدور نیست لذا چندین بار به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کردم هرگاه جانشین مشخص شد، یک ساعت بعد سنگر را تحویل می‌دهم.

حسینی از همه مردم، مسئولین، فرماندار و نهادها تشکر کرد و حلالیت طلبید و افزود: تنها پروژه ناتمام، موضوع آرامستان است که ان‌شاءالله امام‌جمعه بعدی پیگیری خواهد کرد.

وی خطاب به نمازگزاران تأکید کرد: این انقلاب پرچم علی و فاطمه است؛ ولایت‌فقیه جانشینی امام زمان (عج) است لذا تا می‌توانید پای نظام و رهبری بایستید تا دشمن پیروز نشود چراکه دشمن اصلی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ یقه همدیگر را نگیریم و فریاد مرگ بر آمریکا را بلندتر کنیم.

امام‌جمعه فردیس در پایان اظهار کرد: این انقلاب زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است لذا مشکلات را تحمل‌کنیم تا پرچم را به دست صاحب اصلی‌اش بسپاریم.

نمازگزاران در پایان با ذکر صلوات و شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای» با امام‌جمعه خود خداحافظی کردند.