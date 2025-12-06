  1. بین الملل
حمله روسیه به مواضع نیروهای اوکراینی در سومی؛ ده‌ها پهپاد ساقط شد

منابع روسی از جدیدترین دستاوردهای نظامی این کشور در برابر نیروهای اوکراینی در محورهای مختلف خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق شد طی شب گذشته ۱۱۶ پهپاد اوکراینی را ساقط کند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که نیروهای پهپادی این کشور مواضع نیروهای اوکراینی را در ساحل رودخانه دنیپر هدف قرار دادند.

همچنین یک منبع نظامی روس اعلام کرد که نیروهای این کشور مرکز فرماندهی نیروهای مرزی اوکراین در محور سومی را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، حملات پهپادی نیروهای روسیه باعث برجای ماندن تلفات در میان فرماندهان نیروهای مرزی اوکراین در محور مذکور شد.

