به گزارش خبرنگار مهر، نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ثبت احوال کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای بهره برداری از گواهی وضعیت تأهل، صدور هوشمند گواهی الکترونیک وفات، سند راهبردی سازمان ثبت احوال کشور صبح امروز برگزار شد.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، در جمع خبرنگاران از راهاندازی «مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان» این سازمان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف ارائه پاسخگویی یکپارچه و سامانیافته به پرسشها و درخواستهای مردم در حوزه خدمات ثبت احوال ایجاد شده است.
کارگر با بیان اینکه سازمان ثبت احوال یک نهاد خدماتی گسترده است و شهروندان در زمینههای مختلف با آن ارتباط دارند، اظهار کرد: در همین راستا سامانه CRM را راهاندازی کردیم تا مردم بتوانند با تماس با این مرکز، پرسشها، مشکلات و پیگیریهای خود را در حوزه خدمات ثبت احوال مطرح کنند. کارشناسان ما پاسخگو هستند و در صورت نیاز، موضوعات به کارشناسان داخلی سازمان ارجاع میشود و پس از دریافت پاسخ، نتیجه به شهروندان اعلام میشود.
وی یکی از دلایل مهم راهاندازی این مرکز در مقطع فعلی را انتقال فرایند صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال از مردادماه عنوان کرد و افزود: به همین دلیل نیاز بود ساختاری ویژه برای پاسخگویی دقیقتر و سامانیافتهتر به مردم ایجاد شود. امروز این مرکز افتتاح شد و هموطنان میتوانند با شماره ۱۵۱۰ تماس بگیرند و مسائل مرتبط با خدمات دریافتی خود را مطرح کنند.
رئیس سازمان ثبت احوال تصریح کرد شهروندان ساکن استانها نیز با شمارهگیری ۱۵۱۰ به مرکز استانی مرتبط شده و پاسخ مورد نیاز را دریافت خواهند کرد. او با تأکید بر سامانهای بودن این فرآیند گفت: در کنار ارائه خدمات، نظرات و پیشنهادهای مردم نیز از طریق همین سامانه جمعآوری میشود و در برنامهریزیها، سیاستگذاریها و توسعه سامانهها مورد استفاده قرار میگیرد. داشبوردهای مختلفی برای نظرسنجی و رصد بازخوردها طراحی شده است و نتایج در بهبود خدمات آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کارگر همچنین به فعالیت «مرکز رصد جمعیت» سازمان اشاره کرد و گفت: درگاه الکترونیکی سازمان ثبت احوال خروجیهای لازم را برای استفاده عموم مردم در حوزه آمارهای جمعیتی فراهم کرده است. این اطلاعات در اختیار نهادهای پژوهشی، دانشگاهها و دستگاههای حاکمیتی قرار گرفته و تاکنون بخشهای مختلف برای دریافت دادهها به سازمان مراجعه کرده و از ظرفیت مرکز رصد جمعیت بهرهمند شدهاند.
