سند راهبردی ۱۰ ساله ثبت احوال؛ ترسیم نقشه راه حکمرانی داده هویتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله این سازمان اظهار داشت: این سند حاصل دو سال کار کارشناسی و علمی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از اساتید برجسته در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و حقوقی است و مسیر حرکت سازمان ثبت احوال را در افق ۱۴۱۴ ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه تحولات سریع فناورانه و اجتماعی، ضرورت بازتعریف مأموریت‌ها و خدمات سازمان ثبت احوال را دوچندان کرده است، افزود: در همین راستا، سازمان با رویکرد هوشمندسازی خدمات و حرکت به سمت سازمانی پویا، مجازی و داده‌محور، ضمن حفظ دستاوردهای گذشته، برنامه‌ریزی منسجم برای آینده را در دستور کار قرار داده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه توسعه خدمات هوشمند از محورهای اصلی این سند به شمار می‌رود، تصریح کرد: بر اساس این سند، سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع اصلی حکمرانی داده در حوزه اطلاعات هویتی و جمعیتی کشور ایفای نقش خواهد کرد.

هاشم کارگر سند راهبردی را نقشه راه گذار از نظام سندمحور به نظام شناسه‌محور دانست و گفت: حرکت از آمارهای صرفاً حیاتی به سمت آمارهای جامع انسانی، تبدیل خدمات حضوری به خدمات کاملاً دیجیتال و ارتقای نقش تحلیلی سازمان در رصد و تحلیل روندهای جمعیتی، از مهم‌ترین رویکردهای پیش‌بینی‌شده در این سند است.

وی در پایان با اشاره به اهداف کلان سند راهبردی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه سازمان در معماری حکمرانی کشور، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت‌های امنیتی، تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال و پشتیبانی مؤثر از تصمیم‌گیری‌های کلان ملی در مسیر پیاده‌سازی دولت هوشمند و استقرار حکمرانی داده، از اهداف محوری این سند به شمار می‌رود.