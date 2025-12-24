  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

سند راهبردی ۱۰ ساله ثبت احوال؛ ترسیم نقشه راه حکمرانی داده هویتی کشور

سند راهبردی ۱۰ ساله ثبت احوال؛ ترسیم نقشه راه حکمرانی داده هویتی کشور

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبت احوال به عنوان نقشه راه تحول دیجیتال، توسعه خدمات هوشمند و استقرار حکمرانی داده در حوزه هویت و جمعیت کشور ترسیم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله این سازمان اظهار داشت: این سند حاصل دو سال کار کارشناسی و علمی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از اساتید برجسته در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و حقوقی است و مسیر حرکت سازمان ثبت احوال را در افق ۱۴۱۴ ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه تحولات سریع فناورانه و اجتماعی، ضرورت بازتعریف مأموریت‌ها و خدمات سازمان ثبت احوال را دوچندان کرده است، افزود: در همین راستا، سازمان با رویکرد هوشمندسازی خدمات و حرکت به سمت سازمانی پویا، مجازی و داده‌محور، ضمن حفظ دستاوردهای گذشته، برنامه‌ریزی منسجم برای آینده را در دستور کار قرار داده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه توسعه خدمات هوشمند از محورهای اصلی این سند به شمار می‌رود، تصریح کرد: بر اساس این سند، سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع اصلی حکمرانی داده در حوزه اطلاعات هویتی و جمعیتی کشور ایفای نقش خواهد کرد.

هاشم کارگر سند راهبردی را نقشه راه گذار از نظام سندمحور به نظام شناسه‌محور دانست و گفت: حرکت از آمارهای صرفاً حیاتی به سمت آمارهای جامع انسانی، تبدیل خدمات حضوری به خدمات کاملاً دیجیتال و ارتقای نقش تحلیلی سازمان در رصد و تحلیل روندهای جمعیتی، از مهم‌ترین رویکردهای پیش‌بینی‌شده در این سند است.

وی در پایان با اشاره به اهداف کلان سند راهبردی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه سازمان در معماری حکمرانی کشور، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت‌های امنیتی، تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال و پشتیبانی مؤثر از تصمیم‌گیری‌های کلان ملی در مسیر پیاده‌سازی دولت هوشمند و استقرار حکمرانی داده، از اهداف محوری این سند به شمار می‌رود.

کد خبر 6700849
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها