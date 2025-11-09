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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

توسعه خدمات الکترونیک، اولویت اصلی سازمان ثبت احوال کشور است

توسعه خدمات الکترونیک، اولویت اصلی سازمان ثبت احوال کشور است

رئیس سازمان ثبت احوال کشور توسعه خدمات الکترونیک را از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به رویکرد این سازمان در مسیر تحقق دولت هوشمند، گفت: توسعه خدمات الکترونیک، تسریع در صدور مدارک هویتی و حفظ و حراست از اسناد و اتقان آن‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت احوال کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیندهای ارائه خدمات و حمایت از حقوق مردم، افزود: صیانت از اطلاعات هویتی شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات غیرحضوری از اهداف راهبردی سازمان است.

کارگر همچنین همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با مجموعه سازمان ثبت احوال کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: احراز هویت الکترونیک گام اول تحقق اهداف دولت الکترونیک است و این امر نیازمند همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت احوال و تسریع در ارائه خدمات بر پایه داده‌های هویتی دقیق و شفاف به مردم است.




کد مطلب 6649624
مینا یاری

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