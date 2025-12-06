به گزارش خبرنگار مهر، فروشگاه تخصصی کتاب‌های انتشارات «۲۷ بعثت» و «فاتحان»، روز گذشته با حضور جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به کتاب، در پاساژ پارسا واقع در خیابان انقلاب تهران افتتاح شد. این فروشگاه به‌عنوان مرکزی تخصصی برای عرضه آثار حوزه‌ دفاع مقدس، تاریخ انقلاب اسلامی و ادبیات مقاومت، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

این مجموعه در پاساژ پارسا، واقع در خیابان انقلاب، بین فخررازی و دانشگاه، طبقه همکف مستقر شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در قطب فرهنگی و دانشگاهی پایتخت، پیش‌بینی می‌شود به زودی به مقصدی مهم برای دانشجویان، پژوهشگران و عموم علاقه‌مندان به این حوزه تبدیل شود.

بر اساس اعلام مسئولان فروشگاه، محور اصلی آثار این مجموعه را کتاب‌های تخصصی در زمینه‌هایی همچون خاطرات رزمندگان، اسرا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، تاریخ‌نگاری تحلیلی و مستند عملیات‌های مهم هشت سال جنگ تحمیلی، زندگی‌نامه و خاطرات شهدای والامقام، به ویژه سرداران شهید، ادبیات داستانی و شعر مقاومت با تمرکز بر آثار فاخر و برگزیده و مطالعات مرتبط با اندیشه‌های انقلابی و بیانیه‌های تاریخی تشکیل می‌دهد.

همچنین چاپ‌های ویژه، آثار نفیس و مجموعه‌های کمیاب که دسترسی به آنها در سایر کتابفروشی‌ها محدود است، در این محل قابل تهیه خواهد بود.

هدف از راه‌اندازی این فروشگاه، ایجاد فضایی متمرکز و در دسترس برای عرضه‌ی روایت‌های اصیل و دست‌اول از تاریخ پرشور انقلاب و دفاع مقدس عنوان شده است. این مکان صرفاً یک نقطه‌ فروش نیست، بلکه محفلی برای تعامل، گفت‌وگو و آشنایی نسل جوان با ارزش‌ها و حماسه‌های این برهه‌ تعیین‌کننده است.

این فروشگاه با طراحی محیطی آرام و امکان مطالعه‌ی بخشی از آثار پیش از خرید، شرایطی متفاوت از خرید سریع کتاب را فراهم آورده است. همچنین حضور راهنمایان آگاه در حوزه محتوای آثار، امکان مشاوره تخصصی به مراجعه‌کنندگان را ایجاد کرده است.

در نخستین ساعات گشایش، جمعی از مراجعه‌کنندگان که عمدتاً از دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر بودند، از تمرکز فروشگاه بر یک حوزه‌ تخصصی و گردآوری آثار پراکنده در یک مکان استقبال کردند.

به نظر می‌رسد افتتاح این فروشگاه گامی در جهت تقویت و سامان‌دهی عرضه کتاب‌های تخصصی حوزه دفاع مقدس و انقلاب در مهم‌ترین محور فرهنگی تهران باشد.