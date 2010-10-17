کتب دفاع مقدس مظلوم واقع شده اند

محمد پرحلم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل تاثیر گذاری آثار دفاع مقدس خانه کتاب در رشت راه اندازی شده که می تواند مرکز خوبی برای استفاده پژوهشگران باشد.

وی همچنین در مورد انگیزه ایجاد اولین مرکز تخصصی هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در استان اظهارداشت: مهمترین انگیزه این بوده که کتابهای حوزه دفاع مقدس در سالهای اخیر رویکرد خوبی داشته و به عنوان نمونه انتشار دو کتاب " دا " با بیش از 100 بار انتشار و کتاب " خاکهای نرم کوشک " با بیش از 200 بار تجدید چاپ است که این در نوع خود یک رکورد محسوب می شود و در صورت پرداخت خوب به ادبیات دفاع مقدس، مردم نیز از آن استقبال می کنند.

معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان ادامه داد: با وجود تعداد زیادی از این نوع کتابها که توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری به چاپ رسیده اند، این نوع آثار به نوعی مظلوم واقع شده اند و بسیاری به آن دسترسی مناسب ندارند از اینرو به علت تاثیرگذاری آثار دفاع مقدس خانه کتاب افتتاح شده است.

پرحلم همچنین با اشاره به اینکه بیش از دو هزار نسخه کتاب با همکاری شهرداری و شورای شهررشت در خانه کتاب وجود دارد، افزود: این کتب با 10 درصد تخفیف به عموم شهروندان عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 85 درصد کتب و آثار سمعی و بصری خانه کتاب در حیطه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و بقیه مربوط به تولیدات حوزه هنری است.

معاون حوزه هنری گیلان گفت: بیشتر کتابها نیزشرح خاطرات، شعر، داستان، رمان و... یا خاطرات شهدا از زبان خانواده ها و نزدیکان آنان بوده که در قالب کتاب گردآوری شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این اولین کتاب عکس دفاع مقدس که توسط یکی از برجسته ترین عکاسان کشور " کریم ملک مدنی " تهیه شده، برای اولین بار در این کتابخانه به علاقه مندان عرضه می شود.

خانه کتاب گیلان علاوه براین آثارتولیدی فرهنگی هنری حوزه هنری گیلان را برای استفاده فرهنگ دوستان گیلانی عرضه می کند وعلاقه مندان می توانند برای تهیه این آثار به آدرس رشت، میدان دفاع مقدس ( ضیابری ) نبش کوچه قلمستان مراجعه کنند.