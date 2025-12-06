افشین: خط اعتباری ۱۲ برابری در راه صندوق پژوهش استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری استان یزد جمع خبرنگاران در یزد، از عزم جدی دولت برای حمایت ساختارمند از اکوسیستم نوآوری استان یزد خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت و پتانسیل بالقوه در یزد داریم، هم دانشگاه‌های خوبی دارد و نخبگان یزدی در سایر استان‌ها هم پراکنده شدند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت ۱۷۲ شرکت دانش‌بنیان در یزد، این آمار را با توجه به جمعیت استان، بالاتر از متوسط کشوری دانست و این وضعیت را نشانه‌ای از بلوغ اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه برشمرد.

وی در تشریح برنامه‌های آتی برای تقویت این بخش، از تفاهم‌نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن، ۳۰ شرکت مستعد دانش‌بنیان از طریق طرح نوشناس تا پایان سال جاری رسماً به چرخه شرکت‌های دانش‌بنیان در یزد ملحق خواهند شد.

افشین اظهار داشت: از طریق صندوق نوآوری، خط اعتباری بسیار قابل توجهی، معادل حدود ۱۲ برابر ظرفیت کنونی صندوق پژوهش فناوری استان یزد، در اختیار این مجموعه قرار می‌دهیم تا شاهد جهش در حمایت از شرکت‌های فناور باشیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین در خصوص زیرساخت‌های فیزیکی استان یزد، از پارک علم و فناوری آن تمجید کرد و گفت: در زمینه زیرساخت و توسعه، پارکی به این زیبایی و با این سطح از توسعه در کشور کمتر دیده بودم و از توسعه بیشتر آن حمایت خواهیم کرد، زیرا زیرساخت مناسب، پیش‌نیاز اصلی شکوفایی شرکت‌ها است.

افشین در پایان، نقش مدیران استانی، به‌ویژه استاندار و نمایندگان پیگیر، را در تحقق این پیشرفت‌ها محوری و اساسی دانست.