آمار اولیه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اعلام شد

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.

کریمیان یادآور شد: ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است. مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش همزمان با ثبت نام انجام می‌گیرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۷۵ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.