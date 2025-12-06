ماهنامه تاریخی «الهلال» سوژه نوزدهمین روایت «کاوشی در گنجینه»

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین روایت از مجموعه «کاوشی در گنجینه کتابخانه ملی ایران» به معرفی ماهنامه ادبی فرهنگی عربیزبان «الهلال»، یکی از قدیمیترین نشریات جهان عرب که انتشار آن از سال ۱۸۹۲ میلادی در مصر آغاز شده، اختصاص یافته است.
مجموعه «کاوشی در گنجینه کتابخانه ملی ایران» با هدف معرفی منابع شاخص و گاه کمتر شناختهشده گنجینه نسخ خطی، منابع چاپی و پیایندهای سازمان طراحی شده است و در هر نوبت یکی از آثار برجسته این گنجینه را پیشروی مخاطبان قرار میدهد. نوزدهمین روایت این مجموعه که به همت معاونت کتابخانه سازمان منتشر میشود، اینبار به معرفی نشریه تاریخی «الهلال» اختصاص دارد.
نشریه «الهلال» ماهنامهای ادبی و فرهنگی به زبان عربی است که پیشینه انتشار آن به سال ۱۸۹۲ میلادی (۱۳۱۰ قمری) بازمیگردد و از آن به عنوان یکی از قدیمیترین نشریات ادبی فرهنگی جهان عرب یاد میشود. این مجله در مصر و به ابتکار جرجی زیدان (۱۸۶۱–۱۹۱۴)، تاریخنگار، داستاننویس و روزنامهنگار لبنانی تأسیس شد و در کنار مجله «المقتطف» در شمار نشریات پیشرو و پُرتیراژ کشورهای عربی قرار گرفت و در برپایی نهضت جدید ادبی در مصر و دیگر سرزمینهای عربی و اسلامی نقش چشمگیری ایفا کرد.
محتوای این ماهنامه در چند بخش متمایز سامان یافته است؛ بخشی با عنوان «رویدادهای مشهور و مردان بزرگ» به معرفی رخدادهای مهم و چهرههای نامدار همراه با تصویر میپردازد، بخشی به «مقالات» اختصاص دارد که نوشته صاحبامتیاز، مدیران نشریه و نویسندگان و اندیشمندان معاصر را دربرمیگیرد، در بخش «روایات» آداب و رسوم و رویدادهای مشرقزمین با رویکردی تاریخی و ادبی و دور از جنبههای صرفاً خبری روایت میشود، در بخش «تاریخ ماهانه» وقایع ماه پیشین در سراسر جهان، بهویژه مصر و سوریه، به اختصار بازتاب مییابد و در پایان نیز گزیدهای از اخبار، نظرات، پیشنهادها، تقدیرها و مطالب متفرقه درج میشود.
درباره علت نامگذاری این نشریه به «الهلال» سه دلیل تاریخی ذکر شده است: اشاره نمادین به هلال عثمانی به عنوان نشان دولت وقت، تأکید بر ماهانهبودن انتشار مجله و خوشبینی بنیانگذاران نسبت به رشد تدریجی نشریه تا رسیدن به مرتبهای که همچون «ماه تمام» در آسمان فرهنگ عربی بدرخشد.
نشریه «الهلال» با شماره مدرک ۱۰۱۲۰۶۸ در مخزن پیایندهای کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود و پژوهشگران تاریخ مطبوعات، ادبیات معاصر عرب و تحولات فکری جهان عرب میتوانند با مراجعه به این گنجینه از محتوای آن بهرهمند شوند.
