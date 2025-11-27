پیگیری روند درمان فانی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازدید مهشید برجیان، مدیرکل حوزه ریاست، روابطعمومی و امور بینالملل سازمان از بیمارستان سینا، آخرین ارزیابیهای پزشکی نشان میدهد که وضعیت جسمانی کامران فانی همچنان پیچیده و نیازمند مراقبت مستمر است. این پژوهشگر و مترجم نامآشنا به دلیل مشکلات تنفسی و بیماریهای زمینهای در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده و روند درمان وی تحت نظر پزشکان متخصص ادامه دارد. روند درمانی کامران فانی در بیمارستان سینا طبق پروتکلهای تخصصی ادامه دارد و بر اساس نظر تیم درمان، انتقال بیمار در وضعیت فعلی توصیه نمیشود.
بر اساس نظر تیم درمان و توضیحات ارائهشده در این بازدید، وخامت اخیر با عفونت ریوی، دشواری بلع، ضعف شدید عضلانی و پیامدهای خونریزی مغزی همراه بوده که مجموعه این عوامل، وابستگی کامل بیمار به دستگاه تنفسی را ضروری کرده است. همچنین مراقبتهای مرتبط با حوزه نورولوژی تحت نظارت دکتر محمدرضا قینی، از اساتید برجسته مغز و اعصاب، بهطور مستمر پیگیری میشود.
در گزارش پزشکی تأکید شده است که انتقال بیمار در چنین شرایطی مستلزم جابهجایی با ریسک بالا است و میتواند احتمال ناپایداری فشار خون، تشدید مشکلات تنفسی و افزایش خطر آسیبهای مغزی را به دنبال داشته باشد. همچنین اعلام شده که تفاوت معناداری میان این مرکز درمانی و سایر مراکز مشابه از جمله بیمارستان مسیح دانشوری وجود ندارد و ادامه درمان در محل فعلی بر اساس پروتکلهای علمی توصیه میشود.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن قدردانی از تلاش کادر درمان، روند درمانی کامران فانی را بهطور مستمر دنبال میکند و هرگونه اطلاعرسانی رسمی درباره وضعیت ایشان تنها از طریق کانالهای رسمی سازمان منتشر خواهد شد.
کامران فانی (متولد ۱۳۲۳) از چهرههای اثرگذار حوزه کتابداری و پژوهش ادبی است. از جمله آثار و فعالیتهای او میتوان به ترجمه موضوعی قرآن کریم (با همکاری استاد بهاءالدین خرمشاهی)، سرپرستی دانشنامه دانشگستر و مشارکت در فرهنگنامه کودک و نوجوان اشاره کرد.
