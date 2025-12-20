به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک‌آیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، در نشست شورای روابط‌عمومی‌ها و اصحاب رسانه استان همدان که با حضور استاندار همدان، نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت‌مدیره خانه مطبوعات کشور برگزار شد، اظهار داشت: استان همدان با پیشینه پنج هزار ساله خود، همچنان به‌عنوان قطب‌ فرهنگی و رسانه‌ای کشور شناخته می‌شود. این استان که پایتخت تمدنی ایران به شمار می‌آید، در عرصه‌های معرفتی، فرهنگی و هنری چهره‌های درخشانی را از ابن سینا تا عین‌القضات به جامعه معرفی کرده است.

وی افزود: برجستگان فلسفه و عرفان در جهان اغلب از ارتفاعات برخاسته‌اند و گویی قله‌های مرتفع و اقلیم کوهستانی همدان نیز موجب ظهور نوابغ علم و عرفای بزرگ در این استان بوده است.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات در ادامه با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در زیست‌بوم حکمرانی کشور گفت: رسانه‌ها به‌عنوان سرمایه‌های حکمرانی می‌توانند با اقناع و مشارکت جویی از مردم، به حل مسائل انباشته‌شده کشور از جمله مسائل اقتصادی، معیشتی، زیست‌محیطی و کلان مسأله عدالت اجتماعی کمک کنند.

وی همچنین افزود: رسانه‌ها می‌توانند با ایجاد بستر گفتگوی ملی، نقشی کلیدی در ارتقای اعتماد سیاسی و مشارکت شهروندی ایفا کنند.

پاک‌آیین در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دولت در حمایت از رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: حاکمیت باید اطلاعات و داده‌ها را که به‌عنوان امانت نزد اوست؛ در اختیار رسانه‌ها قرار دهد، مگر در مواردی که امنیت عمومی رویه ای جز این را ایجاب کند.

وی با بیان مثال‌هایی از سیره امیرالمؤمنین علی(ع)، تاکید کرد: دولت می‌تواند از ظرفیت رسانه‌ها برای شفافیت، پاسخگویی و روایت صادقانه مسائل کشور استفاده و هزینه تصمیمات دشوار را برای مردم قابل فهم کند.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات همچنین به لزوم حفظ کیفیت انتقادی رسانه‌ها پرداخت و افزود: نقد، هم از تکالیف و هم از حقوق رسانه‌هاست که در قانون مطبوعات نیز به آن اشاره شده است.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها با ایجاد فضای گفت و گو و ترغیب مردم به مشارکت در حل مسائل کشور، می‌توانند پل اعتماد میان مردم و حاکمیت را استحکام ببخشند.

پاک آیین تاکید کرد: هزینه‌های حل مسائل کشور باید برای مردم شفاف و ملموس شود تا تاب‌آوری اجتماعی در برابر مشکلات افزایش یابد و مردم از مشارکت در حل مسائل کشور ناامید نشوند.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات افزود: مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها در رعایت قانون خلاصه نمی‌شود؛ بلکه فراتر از آن به معنی درک پیامدهای اجتماعی و هنجاری محتواهایی است که از سوی رسانه منتشر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نیاز کشور به انسجام ملی، تصریح کرد: از رسانه‌ها انتظار می رود نقدهای مبتنی بر آمار و داده‌های قابل راستی‌آزمایی ارائه دهند و از کلی‌گویی و تعمیم‌ آسیب های بخشی از یک سیستم به کلیت سیستم پرهیز کنند.

پاک آیین در ادامه سخنان خود، به نقش رسانه‌ها در ارتقای سرمایه اجتماعی و حل مسائل استان اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها می توانند با نگاه پیشرفت‌محور و جامع ‌نگر به حل مشکلات استان کمک کنند.

وی تصریح کرد: روابط عمومی‌ها باید در تعامل با رسانه‌ها، از القای گزاره های مطلوب خود و ایجاد فضای خودسانسوری اجتناب کنند و انتقادات رسانه‌ها از دستگاه متبوع خود را بدون کاربرد ادبیات هیجانی و مبتنی بر داده‌ها و اسناد رسمی پاسخ دهند.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات در ادامه به لزوم شفافیت در حمایت‌های دولتی از رسانه‌ها اشاره و تصریح کرد: فهرست یارانه‌های نقدی و آگهی‌های دولتی رسانه‌ها باید به‌طور شفاف، اعلام و مطابق مقررات توزیع شوند. حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در چارچوب مصوبه دولت ، به طور فراگیر ، با اولویت بخشی به رسانه های استانی و شهرستانی و بر مبنای منافع ملی انجام گیرد.

وی در پایان متذکر شد: استاندار همدان و مدیران استانی باید حمایت‌های لازم از رسانه‌ها را از محل بودجه‌های مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی به عمل آورند و این منابع را به‌صورت شفاف و قاعده‌مند در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.